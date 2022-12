Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Annabel: ‘1000 euro spaargeld is een unicum voor mij’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 24-jarige Annabel, die spaart om vrijwilligerswerk te doen in Griekenland.

Beroep: universitair bachelor student

Netto inkomen per maand: ongeveer 800 euro (afhankelijk van het aantal werkuren die maand), plus 650 euro die ze krijg van haar ouders

Woont: huurhuis, gedeeld met twee andere huisgenoten

„Op dit moment 1000 euro.”

Hoe zit het met een studieschuld?

„In mijn eerste jaren als student heb ik minder gewerkt dan ik nu doe. Toen leende ik nog bij DUO, zodat ik elke maand wat makkelijker rond kon komen. Mijn studieschuld is zo’n 27.000 euro, nog redelijk behapbaar.”

Ben je blij met het spaarbedrag dat je nu hebt?

„Zeker weten. Het is een unicum voor mij dat er zoveel geld op mijn spaarrekening staat. Meestal stond er zo’n 300 euro op, en het lukte de afgelopen jaren niet om dat bedrag te laten groeien.”

Hoe komt het dat sparen nu wel lukt?

„In maart vertrek ik voor een langere periode naar Griekenland, om vrijwilligerswerk te doen in een vluchtelingenkamp. Daar heb ik geld voor nodig en ik vind het belangrijk om wat geld achter de hand te hebben, als daar iets voorvalt. Mijn eten – en misschien ook mijn inwoning – krijg ik vergoed, maar de rest moet ik zelf inleggen.”

Streef je naar een concreet spaarbedrag?

„Ik denk dat 4000 euro een goed bedrag is om mee naar Griekenland te gaan. Daarvan moet ik ook mijn vliegtickets kopen en misschien wil ik daar nog andere dingen ondernemen. Daarnaast lijkt het me fijn om niet helemaal blut te zijn als ik terugkom.”

Denk je dat je dat bedrag op tijd bij elkaar krijgt?

„Ja, want ik heb bijna mijn bachelor afgerond. Daardoor kan ik in de kerstvakantie, januari en februari veel werken. Als ik meer werk, heb ik ook minder tijd om geld uit te geven, dus dan moet het lukken.”

Spaar je een vast bedrag per maand?

„Nee. Als ik salaris krijg, dan maak ik een (te) groot deel over naar mijn spaarrekening, meestal de helft. Daarna kijk ik hoeveel ik de rest van de maand te besteden heb. Meestal red ik het dan niet tot het einde van de maand en haal ik alsnog een deel van mijn spaarrekening af.”

Haal je vaak geld van je spaarrekening af?

„Ja, eigenlijk iedere maand. Ik maak structureel te veel geld over naar die rekening. Het lijkt me fijn als ik iets beter met geld om zou gaan. Als ik een keer extra geld te besteden heb, dan geef ik het uit. Het voordeel is wel, dat wanneer ik geen geld heb, dan doe ik ook geen onnodige uitgaven. Maar als ik geld naar mijn spaarrekening heb overgemaakt, weet ik onbewust toch dat er meer geld er is.”

Waaraan geef je meer geld uit dan je zou willen?

„Sigaretten, die staan bovenaan. Daarnaast eten, terrassen, concerten, of domme dingen onderweg. Ik geef bijvoorbeeld ook veel geld uit aan lunch op de universiteit, omdat ik van te voren geen lunch heb gekocht of mijn eten thuis ben vergeten. Er gaat ook een hoop geld op aan uitgaan. Ik heb er nogal een handje van om rondjes te geven. Op zich prima, maar als je de enige bent die dat doet, dan is het een oneerlijke wedstrijd.

Als ik één van die uitgaven niet meer zou mogen doen, zou stoppen met roken mij het makkelijkst geld opleveren. Ik denk dat daar nu zo’n 120 euro per maand naartoe gaat. Dat is op jaarbasis eigenlijk de hele spaarrekening die ik nu heb.”

Heb je duidelijk inzicht in je uitgaven?

„Ja, eigenlijk wel. Ik hou het niet bij in een document, maar ik kijk zeker twee keer per week op mijn rekening. Dan kijk ik wat ik allemaal heb uitgegeven en hoeveel er is binnengekomen.

De laatste tijd ben ik bewust bezig met mijn uitgaven rondom eten. Ik probeer vaker zelf eten te maken en mee te nemen. Ik ga bijvoorbeeld ook niet meer met trek op het terras zitten, maar dan eet ik van tevoren thuis nog wat.”

Vind jij zelf dat je goed met geld kunt omgaan?

„Nee, ik heb echt een gat in mijn hand. Maar ik heb wel altijd geleerd dat ik moet werken voor mijn geld, dat heb ik sinds mijn twaalfde al gedaan. Daardoor ben ik me ervan bewust dat geld niet zomaar uit de lucht komt vallen. Maar als ik meer geld te besteden heb, omdat ik extra heb gewerkt, dan doe ik wel makkelijk impulsaankopen.

Tegelijkertijd vind ik dat het leven vooral leuk moet zijn. Ik geniet van uiteten gaan, stappen en op het terras zitten, dus ergens geef ik mijn geld daar ook graag geld aan uit. Maar omdat ik de komende maanden een concreet spaardoel heb, wil ik het de komende maanden anders aanpakken.”

Wat is je beste financiële tip?

„Soms maak ik aan het begin van de maand een overzicht van mijn plannen diezelfde maand. Als ik weet dat er bijvoorbeeld etentjes of weekendjes weg aankomen, dan bepaal ik van te voren hoe veel ik daaraan wil uitgeven. Dat kan helpen om niet in het moment te veel geld uit te geven.”

