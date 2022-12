Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

#282 ‘Ze heeft een wilde avond met die gast gehad’

Maud heeft het goedgemaakt met Gio en heeft een afspraak gemaakt met hem op het gebied van samenwonen. Na een romantische avond is het eindelijk weer koek en ei tussen die twee. Als Maud eindelijk denkt te kunnen uitslapen, probeert Rochella haar te bereiken. En die heeft schokkend nieuws…

Hoewel ik eigenlijk allesbehalve zin heb om met Rochella te bellen op dit moment, weet ik dat ik het aan haar verplicht ben. Zij is er ook voor mij wanneer ik haar nodig heb. Naast me ligt Gio nog uitgebreid te ronken. Ik pak mijn telefoon en loop naar mijn huiskamertje, waar ik haar opbel. „Maud!”, hoor ik Rochella paniekerig aan de andere kant van de telefoon, duidelijk opgelucht dat ik haar terugbel. Ik hoor direct dat er iets aan de hand is.

„Wat is er Roch?”, fluister ik geschrokken, bang om Gio wakker te maken. „Oh, Maud… Ik weet niet wat ik moet doen!” Ik hoor Rochella gierend huilen. „Ik zit at the moment met een positieve zwangerschapstest op mijn schoot…” Mijn hart maakt een sprongetje. Ik weet niet zo goed of het van schrik is, of van blijdschap. Hoe cool is het dat één van mijn beste vriendinnen tegelijk zwanger is met mij?! Maar huh… ze is toch helemaal niet meer zo romantisch met Levi? „Van wie? Hoe dan?!”, roep ik verbluft.

„Tsja, hoe dan?! Je weet hoe het werkt toch Maud”, moppert Rochella, maar ik hoor dat ze ook een beetje moet lachen. „Naja eh… Ik had een nieuw iemand ontmoet laatst met uitgaan. En toen heb ik me een beetje laten gaan… Het was echt een halfbakken vrijpartij. Ik zei nog zo dat we het niet onveilig moesten doen! En zie nu… Gewoon wéér zwanger. Wat moet ik doen?!”

Pfoe, ik weet ook even niet wat ik moet zeggen. Dit is zo typisch Rochella… „Heb je het hem al verteld Roch?”, vraag ik dan. Het blijft stil aan de andere kant van de lijn. „Roch?!”, roep ik dan. Ik hoor Rochella snikken. Dan hapt ze naar adem en hoor ik haar mompelen. „Ik versta je niet… Wat zeg je nou?!”, roep ik een tikkeltje geïrriteerd. „Ik weet niet wie het is…”, hoor ik dan. Ik wil keihard ‘WAT?!’ roepen, maar houd me in. Ik sla mijn hand voor mijn mond. „Omg…” is het enige wat ik uit kan brengen.

Een half uur later ben ik op de hoogte van hoe de avond is verlopen. Rochella is tijdens uitgaan vorige maand schijnbaar een of andere hunk tegengekomen. Volledig van het padje af, heeft ze een wilde avond met deze gast gehad. Maar nadat ze wakker werd, is ze vertrokken en ze heeft geen eens meer een idee waar het was. ‘Ergens in Oost’, was de conclusie, maar welk huis precies zou ze niet echt meer weten. Ook zijn naam is ze vergeten. „Ik denk dat als ik hem nu zou tegenkomen op straat, dat ik niet eens meer weet hoe hij eruitziet…”, piepte ze uiteindelijk.

Als ik heb opgehangen, voel ik de adrenaline door mijn lijf gieren. Rochella weet één ding heel zeker: ze wil het kindje niet laten weghalen. Maar hoe gaat ze dit in hemelsnaam uitleggen aan haar familie? En wie is de vader… Daar moeten we zo snel mogelijk achter komen!

Maud (23) houdt van feesten en reizen. Ze werkt sinds kort op de redactie van een tijdschrift. Ze is zwanger van haar nieuwe vriend Gio en woont weer op zichzelf in een eigen huisje vlakbij Amsterdam. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.