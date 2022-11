Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Niet werkloos, maar wel een WW-uitkering? Lees hier hoe dat zit

Er heerst krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt. Waar honderd werklozen zijn, telt de arbeidsmarkt ruim 120 openstaande vacatures. Ondanks al die onbezette werkplekken telt ons land ook nog 366.000 werklozen. Opvallend: slechts 1 op de 9 van hen ontvangt een werkloosheidsuitkering, blijkt uit cijfers die het CBS vandaag bekend heeft gemaakt.

In de afgelopen twee jaar ontvangen steeds minder werklozen een WW-uitkering, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Waar twee jaar geleden nog 20 procent van de werklozen zo’n uitkering ontving, is dat nu slechts een ruime 11 procent. Een verklaring voor die grote hoeveelheid uitkeringen twee jaar geleden vindt het CBS in de coronacrisis. Het aantal werklozen was op dat moment groot, waardoor het aantal personen met een WW-uitkering een hoogtepunt bereikte.

Het aantal WW-uitkeringen in Nederland

In totaal worden er in Nederland momenteel zo’n 145.000 WW-uitkeringen verstrekt. Maar van de 366.000 werklozen ontvangen er slechts 40.000 zo’n uitkering. De andere 105.000 WW-ontvangers zijn dus niet werkloos.

💡 Redenen waarom je géén recht hebt op een WW-uitkering Je hebt nog niet lang genoeg gewerkt;

De maximale uitkeringsduur van je WW is bereikt;

Je hebt eerder gewerkt als zelfstandige;

Je hebt zelf ontslag genomen.

Nederland verstrekt dus 145.000 WW-uitkeringen. Daarvan gaan er 40.000 naar werklozen. Naar wie gaan dan die overige 105.000 uitkeringen? Bijvoorbeeld naar mensen die zijn ontslagen bij een voltijdbaan en terugkeren op de arbeidsmarkt in een deeltijdbaan. In zulke gevallen kan het zijn dat je dan als werknemer alsnog aanspraak kunt maken op je aanvullende WW-uitkering.

Verder legt het UWV uit dat je al bij verlies van vijf werkuren of meer aanspraak kunt maken op de WW-uitkering. Werk je nu minder dan tien uur per week en verlies je bijvoorbeeld vier van de acht uur? Dan is de WW-uitkering er ook voor jou. Daarnaast heb je alleen recht op een uitkering als je direct beschikbaar bent voor onbetaald werk.

💡 Redenen waarom je wél recht hebt op een WW-uitkeringen Je bent verzekerd voor werkloosheid;

Je verliest meer dan 5 werkuren per week;

Je werkt minder dan 10 uur per week en je verliest minstens de helft van deze uren;

Je bent direct beschikbaar voor (nieuw) betaald werk;

Je hebt tijdens je laatste 36 werkweken minimaal 26 weken gewerkt;

Het is niet jouw schuld dat je werkloos bent geworden.

Het kan dus zijn dat iemand die wel een uitkering ontvangt, maar ook nog werkt, slechts een deel van de werkuren is verloren. Mocht het nu zo zijn dat jij op zoek bent naar werk, of je uren wil uitbreiden? Dan staan er nog genoeg vacatures open. En heb je vervolgens een sollicitatiegesprek in de wacht gesleept? Zo bereid je je volgens experts goed voor.