5 signalen dat je nooit rijk wordt en wat je daar toch aan kan doen

Rijk worden, dat willen we allemaal wel. Toch is dat niet voor iedereen weggelegd. Onzin, zegt self-made miljonair Steve Siebold. Iedereen kan miljonair worden, maar niet iedereen grijpt de kansen daarvoor aan. Dit zijn vijf signalen dat je nooit rijk zal worden.

Best pijnlijk om te lezen misschien. Daarom tipt Siebold, zelf ooit ook een hopeloos geval, wat je eraan kunt doen om wél rijk te worden.

Signalen dat je nooit rijk wordt

Even een kleine side note voordat we beginnen: rijk zijn betekent voor iedereen wat anders. Deze signalen en tips komen van een selfmade-miljonair, dus je snapt de tendens.

1. Je bent ervan overtuigd dat je nooit rijk zal worden

Vergis je niet: je money mindset – de manier waarop je naar geld kijkt – bepaalt voor een groot gedeelte of je rijk zal worden of niet. Dat zit zo: als jij gelooft dat jij het niet waard bent of dat alle rijke mensen eikels zijn, zal je ook niet je best doen om rijk te worden.

2. Je betaalt jezelf niet als eerst

De meeste mensen betalen eerst hun rekeningen, nieuwe gadgets en biertjes in de kroeg, en kijken aan het einde van de maand wat er overblijft om te sparen. Mensen die goed zijn in sparen, betalen zichzelf eerst.

Zodra ze hun salaris gestort krijgen, zetten ze een gedeelte op hun spaarrekening. Zo wordt sparen een vaste last waar niet over te onderhandelen valt. Lees hier vier andere gewoonten van mensen die goed zijn in sparen.

3. Je focust je te veel op sparen

„Veel mensen zijn zo gefocust op zuinig leven dat ze grote kansen missen”, schrijft Steve Siebold in How Rich People Think. In plaats van bedenken hoe je een paar centen kunt besparen en sparen, kun je beter je energie stoppen in meer verdienen om rijk te worden.

Wist je bijvoorbeeld dat 65 procent van de miljonairs die schrijver Thomas C. Corley voor zijn onderzoek ondervroeg, minstens drie inkomstenbronnen heeft? „Vertrouw niet op één bron van inkomen”, schrijft hij in Rich Habits. Dan weet je ook zeker dat je je lasten kunt betalen als één van die inkomstenbronnen wegvalt.

4. Je laat je geld niet voor je werken

Je geld beleggen is één van de makkelijkste manieren om je geld voor je aan het werk te zetten. Hoe eerder je ermee begint, des te makkelijker het is om rijk te worden. Vergeet de misvattingen over beleggen.

Let op: we bedoelen niet investeren op The Wolf of Wall Street-manier. In dit artikel vertellen we welke saaie doch effectieve manier je kunt gebruiken om miljonair met een gewone baan te worden.

Gemiddeld investeren miljonairs 20 procent van hun inkomen elk jaar. „Zij bepalen hun vermogen niet aan de hand van hun inkomen, maar aan hoeveel ze hebben gespaard en geïnvesteerd”, schrijft Ramit Sethi in I Will Teach You to Be Rich.

5. Je hebt geen financiële doelen

„De grootste reden dat de meeste mensen niet krijgen wat ze willen is omdat ze niet weten wat ze willen”, schrijft self-made miljonair T. Harv Eker in zijn boek Het miljonairsbrein ontrafeld. Bedenk daarom financiële doelen voor jezelf (hoeveel wil je dit jaar sparen, beleggen, verdienen, et cetera) en durf daarbij groots te dromen om rijk te worden. Hoe groter je doel is, des te harder je gaat werken om dat te bereiken.