Gordon bijna dood na stoppen met insuline: hoe kan dat?

Gordon laat op Instagram weten dat hij op eigen initiatief was gestopt met insuline en dit bijna heeft moet bekopen met de dood. Hoe kan dat? „Even een update: afgelopen maand was een moeilijke. Rugblessure en een enorme terugval qua diabetes. Lekker naïef om te denken als je zoveel af valt dan is je diabetes weg… niet dus”, schrijft hij.

„Heel dom gestopt met insuline spuiten (op eigen initiatief) en het bijna moeten bekopen met de dood vorige week. Enorm geschrokken en dus gelijk weer in een strak schema met spuiten en eten. Wat dus betekent dat je weer aankomt door de insuline en dat is frustrerend.”

Gordon bijna dood na stoppen met insuline

Gordon neemt zijn volgers regelmatig mee in zijn afvalproces. De zanger is bijna 25 kilo afgevallen. „Het carnivoordieet heeft enorm geholpen, maar is te eenzijdig om dat lang vol te houden en ik combineer het nu gewoon met wat groente en fruit. Ik eet zo min mogelijk koolhydraten maar ik heb ze ook nodig om mijn bloedsuiker te stabiliseren. Ingewikkeld allemaal, maar dat is diabetes: een sluipmoordenaar.”

Verder laat hij weten dat hij zich supergoed voelt in Thailand. „Ik wil nog een tijdje mee en met deze levensstijl en dit voedingspatroon ga ik dat redden.” Op de laatste kilootjes na is hij tevreden met het resultaat. „Het beetje buik zal ik altijd houden, maar dat is oké.”

Gordon liet zich in 2019 opnemen in een verslavingskliniek. Sindsdien is hij bezig met een gezonde leefstijl.

💉 Waarom moeten mensen met diabetes insuline spuiten? Bij diabetes type 2 heeft het lichaam te weinig insuline, het hormoon dat de glucosestofwisseling regelt. Deze vorm van diabetes is doorgaans goed te behandelen met een gezonde leefstijl en medicijnen. Soms blijft de bloedsuiker alsnog te hoog en moet de patiënt insuline spuiten, zodat de bloedsuikerspiegel verlaagt. Stoppen met insuline is mogelijk, maar wordt alleen in overleg met de arts aanbevolen. Ook moet het altijd worden afgebouwd in plaats van één keer te stoppen. Plotseling stoppen met insuline kan vervelende klachten geven en zelfs levensgevaarlijk zijn, zoals we nu dus zien in het geval van Gordon.