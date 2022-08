Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vacature: redacteur Geld & carrière

Houd je van geld, carrière en alles wat daarmee te maken heeft? Zelfs onderwerpen als je pensioen, een bore- of een burn-out? Dan is de vacature redacteur Geld & carrière echt iets voor jou. Helemaal als je er ook van houdt om in complexe onderwerpen te duiken en het begrijpbaar te maken voor onze lezers.

Kijk hieronder wat je baan inhoudt én wat wij jou bieden.

Wat ga je doen?

Als we je aannemen, ga je niet alleen aan de slag voor Metro. Je valt onder Mediahuis en sluit je aan bij de digitale platforms. Dat betekent dat je ook stukken schrijft voor titels als Manners, NSMBL, Bedrock en J/M Ouders. Het is dus belangrijk dat je je tone of voice kunt aanpassen naar verschillende doelgroepen. Daarmee bouw je een veelzijdig portfolio op én heb je genoeg uitdaging.

Op een gemiddelde werkdag:

Stroom je over van ideeën om de mooiste content te maken

Denk je na over artikelideeën aan de hand van de actualiteiten, eerdere resultaten, een keywoordtool en trends die je zelf signaleert

Spar je met de verschillende titels waar je voor schrijft over die ideeën

Interview je experts, inspirerende ondernemers en normale Nederlanders over hun carrière of geld

Analyseer je met behulp van Google Analytics de resultaten van je artikelen en dit rapporteer je aan je collega’s

Onze (oud-)collega Tessa vervulde deze rol vóór jou. Zij vertelt: „Als geld en carrière-redacteur binnen Mediahuis loop je de ene dag met een psycholoog het bos in om te bespreken wat de natuur nou eigenlijk met een mens doet en ga je de andere dag in gesprek met een econoom om te bespreken wat voor invloed inflatie heeft op je portemonnee. Tussendoor bel je met een doodnormale Nederlander om te vragen hoeveel er op zijn haar spaarrekening staat en deel je verrassende spaartips waar je mensen echt mee helpt.”

Hoe kom je binnen?

Heb je affiniteit met geld & carrière? Dan gaan we graag met je in gesprek. Wel vinden we het belangrijk dat je ook waarde hecht aan persoonlijke groei en dat je dat wil delen met onze lezers. Een journalistieke (of andere relevante) achtergrond en 3-5 kaar aantoonbare werkervaring op een redactie gaat jou, zo denken wij, helpen om succesvol te zijn in deze rol. Omdat je aan de slag gaat voor verschillende titels is het belangrijk dat je een proactieve houding hebt en niet bang bent je mening te geven. Foutloos Nederlands kunnen schrijven en het hebben van een vlotte pen is minimaal even belangrijk. Je denkt verder dan ‘slechts’ een leuk artikel te schrijven. Je bent ambitieus, werkt hard en weet jij als geen ander in te spelen op de online-trends. Ervaring met WordPress, Google Analytics, social media en SEO is daarbij een must.

Dit hebben wij voor jou in huis:

Een inspirerende werkomgeving waar iedereen zich thuis voelt;

Hybride werken, en dus mogelijkheid om deels thuis te werken;

Een functie boordevol uitdagingen binnen een inspirerend en ambitieus huis met een nieuwsgierige blik op de wereld;

Toegang tot De Academie, onze binnenhuisuniversiteit, met een ruim aanbod aan opleidingen om je talenten optimaal te ontwikkelen, of te ontdekken;

Kans op interne mobiliteit binnen een groot huis met sterke merken in België, Nederland, Ierland en Luxemburg.

Vanzelfsprekend krijg je een uitstekende beloning en alle instrumenten om je werk goed te kunnen doen. Daaronder inbegrepen een laptop en telefoon. We geven je ook graag de vrijheid in bepaalde arbeidsvoorwaarden. Zo kun je met een persoonlijk keuze budget zelf bepalen wanneer jij je vakantiegeld ontvangt of kun je extra vakantiedagen kopen. En met een pensioen van ons eigen Mediahuis Pensioenfonds werk je ook alvast aan de mogelijkheden voor later.

Hebben we je interesse gewekt? Kijk hier voor meer info én om te solliciteren.