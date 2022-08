Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

4 signalen van je lichaam dat je een magnesiumtekort hebt

Verschillende voedingsmiddelen zijn rijk aan magnesium. Maar wat als je voedingspatroon niet optimaal is, waardoor je een tekort van dit mineraal oploopt? We vertellen je hoe een magnesiumtekort ontstaat en zetten alle symptomen op een rij.

Het mineraal magnesium heeft een belangrijk functie in het lichaam: het zorgt voor ontspannen spieren en spierkracht (ideaal als je veel sport dus), maar helpt ook bij stress en inspanning om beter te kunnen ontspannen. Een belangrijk mineraal dus waarvan je genoeg binnen moet krijgen.

Een tekort aan magnesium komt gelukkig niet vaak voor, lezen we op de website van het Voedingscentrum. Dat komt omdat we gemiddeld gezien in Nederland genoeg magnesium binnenkrijgen met onze voeding.

Magnesium in voeding

Het mineraal komt onder andere voor in volkorenbrood en andere volkoren producten (zoals volkorencouscous en volkorenpasta), noten, zaden en (groene blad-) groente, maar ook in water, vlees en melk(producten).

Eet je deze verschillende voedingsgroepen regelmatig, dan zal een tekort aan het mineraal waarschijnlijk niet aan de orde zijn. Twijfel je? Laat jouw magnesiumwaardes dan checken bij een huisarts.

Magnesiumtekort: de symptomen

Hoewel een magnesiumtekort in de praktijk niet vaak voorkomt, kán het natuurlijk wel dat je een tekort aan het mineraal binnenkrijgt. Dat gebeurt als jouw voedingspatroon niet optimaal is en je een lange periode niet genoeg van het mineraal binnenkrijgt, of als je heel veel sport. Het lichaam verliest bijvoorbeeld magnesium als je veel zweet.

Jammer genoeg merk je het niet meteen als je een magnesiumtekort hebt. Dat heeft te maken met de manier waarop magnesium in het lichaam wordt opgeslagen. De eerste weken zal je nog weinig merken van een tekort, en dat komt omdat jouw lichaam een voorraad magnesium heeft. Die zit vooral opgeslagen in je botten.

Symptomen van magnesiumtekort

Krijg jij echt voor een langere periode geen magnesium binnen? Dan kan je te maken krijgen met de volgende magnesiumtekort-symptomen:

Vermoeidheid of lusteloosheid;

Spierkrampen, trillende spieren of spiertrekkingen;

Spierzwakte;

Hartritmestoornissen (alleen in extreme gevallen)

We zien bij de symptomen goed terug dat magnesium zo’n grote rol speelt bij het ontspannen van de spieren. Merk jij een significant verschil in spierkracht, en vermoed je dat je te maken hebt met een magnesiumtekort? Of denk je aan een tekort aan van andere vitamine? Laat dit dan checken bij de huisarts om het zeker te weten.

