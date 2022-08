Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De spaarrekening van Tess: ‘Ik geef gemiddeld 400 euro per maand uit aan afhaaleten’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 28-jarige Tess, die door de geboorte van haar jongste kind geen puf had om te koken en vooral afhaaleten bestelde.

Beroep: marketeer

Netto-inkomen: 3000-5000 euro

Woonsituatie: samenwonend in een huurhuis, twee kinderen

De Spaarrekening van Tess

Vertel, hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Er staat nu 25.000 euro op.”

Hoeveel spaar je normaal gesproken per maand?

„Ik probeerde lange tijd 500 tot 1000 euro per maand opzij te zetten, afhankelijk van mijn inkomen. Dit ging lange tijd best goed, maar toegegeven: ik heb al een tijdje niets meer overgeheveld naar m’n spaarrekening. Mijn partner en ik zijn een halfjaar geleden verhuisd en ik ging niet veel later met zwangerschapsverlof. En hoewel ik een arbeidsongeschiktheidsverzekering heb, dekte deze niet alles. (Een maand eigen risico – dus 0 euro – en vervolgens drie maanden 3500 per maand.) Kortom: het waren duren maanden, haha.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Ik probeer het niet te doen, maar als ik vakantie heb en dus geen inkomen, of als er minder binnenkomt, pluk ik er wel eens iets vanaf. Geen duizenden euro’s hoor, dat niet.”

Vind je van jezelf dat je goed met geld kunt omgaan?

„Mwuah. Ik geef gemakkelijk geld uit en kijk eerlijk gezegd nooit naar de prijzen als ik boodschappen doe. Hoeveel een courgette kost? Of koffiecupjes? Al sla je me dood. Erg eigenlijk. Op dit moment kan dat prima omdat er genoeg binnenkomt, maar mocht het ooit slechter gaan met mijn bedrijf dan zal ik wel moeten inleveren op die luxe en m’n boodschappen zorgvuldiger moeten doen.”

Is er iets waar je toch meer geld aan uitgeeft dan je zou willen?

„Ja!! Thuisbezorgd, Uber Eats, Deliveroo, ik bestel echt té veel eten. Ook voor het gemak hoor, met een 4-jarige en een baby van 3 maanden is het soms lastig om uitgebreide maaltijden op tafel te zetten, maar twee tot drie keer per week vind ik eigenlijk van de zotte. Je zit al snel op 300 tot 400 euro per maand.”

Wat zou je nog aan je financiële situatie willen veranderen?

„Ik zou toch wat meer opzij willen zetten. Mijn partner en ik willen zodra de chaos op de huizenmarkt wat minder is een huis gaan kopen. En dan kom je als starter met 25.000 euro niet heel ver…”

Wat is je beste financiële tip?

„Marktplaats. Of tweedehands winkels. Laatst tikte ik een vintage kastje op de kop voor een paar tientjes. Laagje verf erover en hup, we hebben een geweldige ladekast voor de slaapkamer van onze zoon. Ook heb ik via Marktplaats een smeedijzeren ledikant gekocht voor 75 euro. Zo goed als nieuw en in de winkel kost ie 500 euro. Scheelt toch een behoorlijke duit.”

