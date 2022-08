Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Overlevingskans patiënten met kanker gestegen in tien jaar

De overlevingskans van kankerpatiënten is de afgelopen tien jaar flink gestegen. Van patiënten die tussen 2001 en 2011 kanker kregen, overleed nog 42 procent binnen vijf jaar. Dankzij betere behandelingen en diagnoses is dit percentage gedaald tot 34 procent, zo meldde het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) gisteren.

De overlevingskansen variëren sterk per soort kanker, zo blijkt uit het onderzoek van het IKNL. In de cijfers is rekening gehouden met overlijden door andere oorzaken.

Overlevingskans stijgt flink

De overlevingskans van kankerpatiënten steeg in de periode van 2011 tot en met 2020 ten opzichte van de tien jaar daarvoor. Tussen 2011 en 2020 bleef 66 procent van de mensen minimaal vijf jaar in leven nadat er kanker was vastgesteld. In de tien jaar daarvoor was dat percentage nog 58. Vooral bij bloed- en lymfeklierkanker, zoals leukemie en non-hodgkinlymfoom, is de overlevingskans na vijf jaar de afgelopen decennia sterk gestegen. Ook bij kanker van de prostaat, nier, schildklier, darm, keelholte, lever en long was er een stijging van minstens 10 procent.

De hoogste overlevingskans geldt bij borstkanker, prostaatkanker en huidkanker. Bij deze vormen van kanker zijn 75 procent of meer van de patiënten na vijf jaar nog in leven. Het aantal diagnoses van kankersoorten met een relatief gunstige prognose, als borstkanker en prostaatkanker, is sneller gestegen dan van kankersoorten met een slechtere prognose.

Nog niet overal wordt voortgang geboekt

Hoewel het onderzoek hoopvolle resultaten toont, zijn er ook vormen van kanker waarbij de overlevingskans in de afgelopen jaren niet is gegroeid. Zo hebben patiënten met darm-, blaas-, nier-, hoofd-, hals- en baarmoederhalskanker nog steeds een kleinere overlevingskans dan patiënten met prostaat of huidkanker. Hierbij is 30 tot 75 procent van de patiënten nog in leven na vijf jaar.

Bij longkanker, maagkanker, slokdarmkanker, alvleesklierkanker en acute myeloïde leukemie hebben mensen de laagste overlevingskansen. Bij deze soorten kanker is de overlevingskans ook niet gegroeid in de afgelopen dertig jaar. Zo is nog maar 22 procent van de patiënten met maagkanker in leven na vijf jaar. Bij alvleesklierkanker en longvliesklierkanker gaat het om slechts vijf procent van de patiënten.