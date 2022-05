Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Peter (34): ‘Ik spaar elke maand minimaal 1200 euro’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 34-jarige Peter, die maandelijks minimaal 1200 euro opzij zet op een spaarrekening bij een andere bank.

Beroep: analist op een medisch laboratorium

Netto-inkomen: minimaal 2300 euro (door onregelmatige diensten komt hier maandelijks tussen de 100 en 400 euro bij)

Woonsituatie: koopwoning

De Spaarrekening van Peter

Vertel, hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Op dit moment staat er 31.000 euro op.”

Ben je daar blij mee?

„Ik heb genoeg achter de hand voor onderhoud aan mijn auto, huis, etc. Doordat mijn auto met vier jaar nog niet zo oud is, is dit nog geen grote kostenpost. De brandstofprijzen van de laatste tijd hebben mij getriggerd om met de fiets naar werk te gaan. Dat blijkt een win-win situatie te zijn: minder brandstofverbruik en geen sportschoolabonnement meer nodig.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Ik spaar sowieso de onregelmatigheidstoeslag die ik elke maand ontvang. Daarnaast spaar ik van het kale salaris ook nog 1200 euro.”

Je kunt een flink bedrag sparen, is dat altijd al zo geweest?

„Sinds ik werk, zet ik bewust geld opzij. Vroeger hadden we het thuis niet breed en ik weet dus wat geld – of het missen ervan – kan doen.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Ik heb een spaarrekening bij een andere bank (LeasePlanBank) en mijn betaalrekening bij de Rabobank. Op laatstgenoemde staat een klein bedrag om de noodzakelijke dingen van te betalen, mocht ik te weinig op de betaalrekening hebben staan. Als ik mijn salaris weer heb ontvangen wordt deze spaarrekening ook weer direct aangevuld.

De andere spaarrekening is voor vakantie, onderhoud van het huis, een nieuwe auto, etc. Ook spaar ik om in de toekomst het huis te verbouwen, ik wil het onder andere gasloos maken.”

Waarom heb je gekozen voor een spaarrekening bij een andere bank?

„Ik heb jaren geleden een rekening bij LeasePlanBank geopend, omdat dit een gratis spaarrekening was die toen (en nu nog) de hoogste rente heeft. Daarbovenop betalen ze elke maand de rente uit, zodat elke maand mijn spaargeld groeit.

Daarnaast is het geld ook minder zichtbaar, dat zorgt ervoor dat ik er minder snel aankom.”

Vind je van jezelf dat je goed met geld kunt omgaan?

„Ja, in de supermarkt let ik bijvoorbeeld op de aanbiedingen. Ik ben niet merken-trouw, maar ik ben aanbiedingen en prijzen-trouw. Ik ben ook tegen voedselverspilling van supermarkten (en andere winkels). Het is voor mij daarom ook wel een sport om producten over de datum tóch mee te krijgen, met korting.

Vaak lees ik hier dat mensen budgetteren en huishoudboekjes bijhouden. Dat doe ik dan weer niet. Ik weet wel wat mijn maandelijkse kosten zijn. Daarbij leg ik mezelf op om elk half jaar een X bedrag te sparen.

Aan het eind van het jaar stap ik daarnaast vaak over naar een andere, goedkopere zorgverzekeraar. Hierbij let ik op of ik jaarlijks kan betalen. Dat levert vaak één à twee procent korting op de jaarpremie op en zo heb ik deze kosten niet meer maandelijks. Mijn eindejaarsuitkering die ik ontvang is op deze manier goed besteed.”

Bespaar je vooral op lasten of ook op dingen als kleding en gadgets?

„Ik bespaar niet alleen op lasten. Kledingwinkels hebben bijvoorbeeld marges van ruim zeventig procent. Dus ook hier geldt weer: een goede aanbieding voor kwaliteit en je doet er jaren mee. Tweedehands winkels of ruilen van kleding scheelt ook enorm in de kosten.”

Wat zou je nog aan je financiële situatie willen veranderen?

„Het verduurzamen van het huis gaat wel in de papieren lopen. Daarom zou ik nog meer spaargeld willen hebben.”

Wat is je beste financiële tip?

„Let op aanbiedingen in winkels, kijk kritisch naar je abonnementen en bel bedrijven op voor korting om te blijven. Geven ze die korting niet? Stap dan over naar de concurrent en bespaar zo een paar tientjes in de maand, die je weer op je spaarrekening zet.

