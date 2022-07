Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sparen lastig? Op deze 5 manieren wordt het een fluitje van een cent

Blijft er aan het einde van de maand toch altijd een lager bedrag over op je bankrekening dan je had gehoopt? Verkies je een nieuw kledingstuk of nieuwe gadget vaak toch boven die paar extra tientjes naar je spaarrekening? En vind je sparen maar lastig? 5 tips om sparen makkelijker voor jezelf te maken.

Op deze 5 manieren wordt het sparen een fluitje van een cent. Je zal zien dat het dan vanzelf gaat – of nou ja, bijna dan.

Zo wordt sparen een fluitje van een cent

Automatische afschrijving

Het is zo’n tip die je waarschijnlijk al kent, maar die veel mensen toch niet opvolgen: spaar automatisch. Dit houdt in dat je niet aan het einde van de maand kijkt wat je nog over hebt (want dat is vaak minder dan je hoopte), maar een automatische afschrijving instelt aan het begin van de maand of vlak nadat je jouw salaris hebt gekregen.

Dit is effectief om twee redenen. Omdat de automatische afschrijving elke maand hetzelfde bedrag is en op dezelfde datum wordt afgeschreven, gaat het als een vaste last voelen. Eén waarmee je niet met jezelf over kunt onderhandelen. Daarnaast geef je vaak uit naar hoeveel je op je bankrekening hebt staan. Hoe minder dat is, hoe minder je ook de neiging zal hebben om geld uit te geven.

Spaar kleine bedragen, maar dan vaak

Denk je weleens aan het einde van de maand: ‘Hè, waar is mijn geld eigenlijk heen gegaan?’ De kans is groot dat je dan niet een paar grote aankopen hebt gedaan, maar je geld hebt uitgegeven aan kleine uitgaven hier en daar. Omdat het zulke kleine uitgaven zijn, heb je eigenlijk niet door dat ze bij elkaar wél optellen.

Dit principe kun je natuurlijk ook in je voordeel gebruiken, als je ervoor kiest om kleine bedragen te sparen, maar dan op regelmatige basis. Dat kan er op verschillende manieren uitzien. Zo kun je elke keer een euro (of meer) overmaken naar je spaarrekening als je op je bankrekening kijkt. Je kunt ook elke maandag 1 euro sparen, elke dinsdag 2 euro, en zo verder. Zo spaar je op jaarbasis ongemerkt toch 1.500 euro.

Bespaar op vaste lasten

Bij besparen denken mensen al gauw aan inleveren op de leuke dingen in het leven, terwijl je ook kunt besparen op de lasten die je sowieso moet betalen. Zo kun je bijvoorbeeld eens de bezem door je abonnementen halen (wedden dat je er meer hebt dan je denkt!), aflossen op je hypotheek om je maandlasten naar beneden te krijgen of je huis verduurzamen om zo op je energierekening te besparen.

Koopzegels sparen

Het klinkt misschien als iets wat je moeder zou doen, maar weten moeders het stiekem niet altijd beter? Wanneer je koopzegels spaart, betaal je iets meer bij het afrekenen. De koopzegels plak je in een boekje, of – een stuk handiger – verzamel je in een app. Bij een volle spaarkaart krijg je jouw ingelegde bedrag, plus een bepaald percentage rente. Bij de Albert Heijn is dit bijvoorbeeld 6 procent. Je kunt veel zeggen over koopzegels, maar dat is een stuk beter rendement dan je krijgt bij de bank.

Tip: sommige mensen sparen hun volle boekjes op en gebruiken deze als ze een maand dure boodschappen hebben (bijvoorbeeld in december of bij een verjaardag). Je kunt ze ook in cash laten uitbetalen en daar een weekend weg van gaan, bijvoorbeeld.

Financiële meevallers gaan naar de spaarrekening

Vind je het lastig om per maand meer te sparen? Maak dan de afspraak met jezelf dat alle financiële meevallers direct naar de spaarrekening gestort worden. Je kunt hierbij denken aan het vakantiegeld dat bij veel mensen deze maand gestort wordt.

Maar ook bonussen, winstdeling, eindejaarsuitkeringen, salarisverhogingen en teruggaves van de energierekening kunnen linea recta bij je spaargeld gestort worden. Je weet namelijk dat je kunt rondkomen van je normale inkomen.