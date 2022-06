Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de 5 podcast-tips van… Raymond de Jong

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favorieten selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van Raymond de Jong.

Raymond de Jong is communicatiemanager/woordvoerder bij Rotterdam The Hague Airport. Naast zijn werk is hij actief als bestuurslid content en externe relaties bij de Utrechtse Communicatiekring. Hij presenteerde in maart dit jaar de podcastbijeenkomst bij deze netwerkclub voor communicatieprofessionals uit de Utrechtse regio. In zijn werk is Raymond bedenker en maker van content. Bij het Rotterdamse vliegveld ontwikkelde hij de podcaststrategie en produceerde de twee podcasts RTHA Podcast. Iets wat hij ook al deed bij zijn opdrachtgever Essent met de podcast Blik op Energie. Hij luistert zelf ook graag podcasts. Dit is zijn top 5.

De podcast-tips van Raymond de Jong:

1. Afhameren met Wouter de Winther

Telegraaf-journalist Wouter de Winther neemt wekelijks op vrijdag de week door. Hij geeft op eigen wijze zijn politieke commentaar op de Haagse werkelijkheid.

2. BNR Nieuwsroom Den Haag

BNR-verslaggevers Sophie, Leendert en Mark bespreken met elkaar het politieke nieuws van de afgelopen week. Met nieuwe inzichten, een interessant ‘kijkje achter de schermen’ van de Haagse politiek en met nieuwe inzichten.

3. Onder Embargo

Interessante gesprekken uit het vak. Goed voor een vergelijk met je eigen werk of om collega’s over hun werk te horen spreken over hun uitdagingen.

4. Een Soort God

Superinteressante podcast over hoe slimme mensen in een sekte kunnen belanden. Het kan iedereen overkomen. Mooie inkijk over hoe die wereld in elkaar steekt.

5. Daders

Gesprekken met ex-moordenaars, tbs’ers en andere zware criminelen. Hoe zijn ze tot nu daad gekomen en hebben ze spijt? Verdienen ze een tweede kans? Zit goed in elkaar met de juiste geluidsfragmenten.

