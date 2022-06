Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Dankzij mijn blutte vrienden heb ik het gevoel niets leuks te kunnen doen’

Wekelijks beantwoordt geld & carrière-redacteur Tessa Ham een prangende lezersvraag. Met vandaag: wat als je vrienden altijd blut zijn en je daardoor het gevoel hebt geen leuke dingen te kunnen doen?

„Beste Tessa, op Instagram zie ik dat de mensen die ik volg elke week wel uit eten gaan, op een festival staan of iets anders leuks op de planning hebben staan. Zelf heb ik daar ook enorm veel zin in en ik heb er ook het geld voor, maar mijn vrienden niet. Hierdoor heb ik het gevoel niets leuks te kunnen doen. Ik snap dat het een luxeprobleem is, maar wel ben ik van mening dat dingen als etentjes het leven een stuk leuker maken.”

Vrienden zijn blut

Hoewel een vriendschap niet zou moeten draaien om geld en het net zo leuk kan zijn om samen gewoon thuis een etentje te doen, snap ik waar je vandaan komt. Af en toe uit eten of een festival maakt het leven inderdaad leuker en er is niets mis mee als je hier het geld voor hebt. Voor mij klinkt het alsof jij dit soort dingen een prioriteit maakt in je leven en je vrienden minder.

Je zou dit daarom als een kans kunnen zien om nieuwe vrienden te maken, die ongeveer evenveel ruimte hebben in hun portemonnee als jij. Vraag bijvoorbeeld eens die aardige collega mee uit eten of naar een festival. Of doe weer eens iets leuks met je nicht of die vriend van de middelbare school waar je vroeger close mee was, maar die je nu uit het oog bent verloren. Zo heb jij de mogelijkheid om leuke dingen te doen en kun je met je oude vrienden gewoon een biertje of wijntje thuis doen.

Daar is helemaal niets mis mee. Je hebt immers ook verschillende type vrienden als het gaat om activiteiten die ze leuk vinden. Waar de ene vriendin heel actief is en jullie samen gaan suppen, zou je dat met een ander nooit doen en is een filmpje kijken bijvoorbeeld heel leuk. Je kunt het zo ook een beetje bekijken op het gebied van geld.

Wat als nieuwe vrienden maken niet lukt?

Ik hoor het je denken: nieuwe vrienden maken is makkelijker gezegd dan gedaan. Een andere optie is daarom om op zoek te gaan naar activiteiten die niet zo duur zijn. Neem bijvoorbeeld het festival. Oké, een groot en bekend festival zit er niet in bij je vrienden, maar een wat kleiner festival is vaak net zo leuk. Of neem bijvoorbeeld een fles wijn mee naar het strand, in plaats van bij een dure strandtent te gaan zitten.

Het is ook helemaal niet erg om een vriend of vriendin af en toe te trakteren, maar zorg ervoor dat dit niet te vaak gebeurt. Anders ontstaan er op den duur verwachtingen en ongemakkelijke situaties.

Je geeft het zelf al aan, maar het stellen van deze vraag laat zien hoe gelukkig je wel niet bent dat je je dit soort leuke dingen kunt veroorloven. Dat wil niet zeggen dat je er niet hard voor gewerkt of gespaard hebt, maar realiseer je wel dat je vrienden zich niet in dezelfde positie bevinden als jij. En dat je bevriend bent met ze vanwege andere kwaliteiten dan hun portemonnee.

Realiseer je ook dat je wellicht last hebt van FOMO dankzij Instagram en dat je daar alleen de highlights ziet van mensen. Niet de keren dat zij een avondje bankhangen of het eigenlijk helemaal niet naar hun zin hadden tijdens een etentje.

Als je daarnaast de tips uit het artikel opvolgt, weet ik zeker dat je straks niet meer het gevoel hebt in te hoeven leveren op de leuke dingen in het leven.

