Het Metro-panel over de stelling: ‘Krimp van Schiphol is een goed idee’

‘Het is onze verantwoordelijkheid om de route richting krimp te gaan bewandelen’

„Krimp van Schiphol is onvermijdelijk zou ik zeggen, daar moet Schiphol zich dan ook op gaan voorbereiden. De reden daarvoor is heel simpel: we leven in een wereld die opwarmt. We weten dat we fors minder CO 2 moeten uitstoten om daarmee te stoppen. Als we niet fors en snel ingrijpen, liggen er potentieel heel erg rampzalige gebeurtenissen voor ons.

Heel veel andere sectoren hebben het geluk dat er bepaalde technologische innovatie mogelijk is die een rol kan spelen in de reductie van CO 2 -uitstoot. Maar bij vliegen weten we dat het niet met technologische innovatie alleen gaat worden opgelost. We weten dat vliegtuigen die nu gekocht worden op kerosine vliegen en twintig, dertig jaar moeten blijven vliegen om de investering terug te verdienen. En daarna zullen er nog steeds nauwelijks vliegtuigen op de markt zijn die vliegen op elektriciteit, waterstof of een andere duurzame brandstof. Er is binnen de luchtvaart wel innovatie mogelijk, en dat moet ook zeker gebeuren. Maar dat zal niet voldoende zijn om op de huidige schaal door te gaan met de luchtvaart, laat staan om te groeien.

Je komt er dus op uit dat de luchtvaart zal moeten krimpen. Dan staat Nederland aan de lat, want wij hebben als klein landje meer dan een eeuw lang met heel veel overheidsgeld en fiscale, juridische en fysieke ruimte een enorme luchtvaartsector opgebouwd. Dan is het ook onze verantwoordelijkheid om de route richting krimp te gaan bewandelen.”

‘Economische bijdrage van Schiphol wordt overdreven’

„De economische bijdrage van Schiphol als geheel wordt overdreven. De luchtvaart zelf levert sowieso weinig op, omdat de sector met flinterdunne marges werkt. De secundaire economische effecten van Schiphol worden in een heleboel rapporten overdreven. Dat wil niet zeggen dat er geen secundaire economische effecten zijn: er zijn zeker bedrijven en mensen afhankelijk van Schiphol. Ook daarom vind ik het onverstandig om niet nu al na te denken over een krimpscenario van Schiphol, bijvoorbeeld over hoe je mensen naar ander werk gaat begeleiden en hoe je bedrijven minder afhankelijk maakt van Schiphol.”