De Spaarrekening van Sera (24): ‘Ik wil nu van het leven genieten’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 24-jarige Sera, die zes jaar geleden vanuit Indonesië naar Nederland verhuisde om hier te studeren.

Beroep: IT-baan op instapniveau

Netto inkomen: 2100 euro

Woonsituatie: huurhuis met huisgenoot

De Spaarrekening van Sera

Vertel, hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Ik ben pas net begonnen met werken, verhuisd naar een dure huurwoning (ik betaal 1250 euro aan huur) en stuur mijn ouders ook zo’n 200 tot 400 euro per maand. Mijn spaargeld bestaat daarom uit een bescheiden 1000 euro.

Ik ben blij dat ik iets opzij heb gezet voor noodgevallen, zoals een kapotte fiets of als mijn familie meer geld nodig heeft. Maar dit is zeker minder spaargeld dan ik zou willen hebben.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Met mijn huidige salaris spaar ik gewoon wat ik kan. Dit varieert van 100 tot 400 euro. Ik moet echt nog wennen dat ik nu fulltime werk. Ik heb te veel geld uitgegeven aan uit eten gaan en eten bestellen, alleen maar omdat ik nu het geld heb. Deze ‘leefstijlinflatie‘ is echt en ik denk dat mensen van mijn leeftijd dat vaak vergeten.

Binnenkort ga ik aan de slag bij mijn nieuwe baan, waar ik netto 3000 euro zal verdienen. Dan wil ik ruim 1000 euro per maand sparen. Mijn doel is om 20.000 euro te sparen als noodfonds en de rest te investeren.

Hier heb ik verder niet echt een strategie voor, ik zet het geld gewoon opzij en kijk er niet naar.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Ja, ik heb geen haast om mijn spaardoel te behalen. Ik vind het nu belangrijker om geld naar mijn familie te sturen en van het leven te genieten, nadat ik als student zuinig heb geleefd.

Soms maak ik kleine bedragen als 50 euro over van mijn spaarrekening om te genieten van lekkere spareribs. Nu begin ik steeds meer zelf te koken. Dus hopelijk maak ik straks minder over van mijn spaarrekening, behalve voor echte noodgevallen.

Als ik eenmaal een comfortabele buffer heb, zou ik wat van mijn spaargeld kunnen uitgeven aan vliegtickets. Ik heb mijn thuisland al drie jaar niet meer bezocht en heb geen echte vakantie genomen sinds ik hier ben.”

Waarom ben je naar Nederland verhuisd?

„Ik ben in 2016 hierheen verhuisd om een hbo-opleiding te volgen. Gelukkig kreeg ik een studiebeurs ter waarde van 3300 euro per jaar. Mijn ouders betaalden de overige 4500 per jaar en voegden daar nog ongeveer 8000 per jaar aan toe voor levensonderhoud. Ik heb mijn ouders een hoop geld gekost.”

Vind je van jezelf dat je goed met geld kunt omgaan?

„Ik budgetteer en houd mijn bankrekening nauwlettend in de gaten, dus er zijn geen terugkerende betalingen waar ik niet van af weet. Ik denk daarom dat ik best goed met geld ben.

Wat ik wel nog probeer op te lossen, zijn mijn impulsieve uitgaven. Vooral omdat ik in de IT-wereld werk, is er altijd de verleiding om de nieuwste technologische producten te kopen. Bovendien ben ik de hele tijd op het internet te vinden en als je wat meer oplet, merk je dat elke site je iets probeert te verkopen.”

Wat zou je aan je financiële situatie willen veranderen?

„Met de omstandigheden in Nederland nu moet ik meer geld verdienen. Ik begin binnenkort met mijn nieuwe baan, dus dat zal een goede start zijn.

Ik kijk ernaar uit om te verhuizen en op mezelf te gaan wonen in een klein huis of en rustig appartement, maar dat blijkt heel moeilijk te zijn. Hoewel ik met mijn nieuwe salaris in aanmerking kom voor de appartementen die ik wil, zou ik nog steeds bijna 50 procent van mijn nettosalaris moeten uitgeven aan huur.

Ik kan het me veroorloven, maar weet niet of ik dat wil. Misschien blijf ik bij een huisgenoot wonen totdat ik een huis kan kopen met mijn vriend, we zullen zien.”

Wat is jouw beste financiële tip?

„Begin zo vroeg mogelijk met beleggen. Ik kwam uit een middenklas-gezin in een derdewereldland, maar mijn ouders konden me naar een heel duur land sturen om te studeren, omdat ze slim waren met hun investeringen.

Nu maak ik ook deel uit van hun investering en kan ik ze genoeg geld sturen om van te leven. Veel van mijn vrienden begrijpen niet waarom ik ze geld stuur, maar ik zou hier niet zijn geweest zonder hun hulp.”

