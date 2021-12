Leefstijlinflatie: zo word jij daar geen ‘slachtoffer’ van

Is het je weleens opgevallen dat je meer uitgeeft zodra je meer gaat verdienen? Je gaat wat vaker uit eten, wisselt je auto in voor een duurder exemplaar en gaat eens wat luxer op vakantie. Zonder dat je het doorhebt, ga je steeds meer uitgeven. Dat noemen we ook wel leefstijlinflatie of het Engelse lifestyle creep.

Kijk eens eerlijk naar je leven nu en van een paar jaar geleden. Ben jij het slachtoffer geworden van leefstijlinflatie? Gelukkig kun je er ook iets tegen doen.

Wat is leefstijlinflatie?

Leefstijlinflatie houdt dus in dat hoe meer je verdient, des te meer je ook (ongemerkt) gaat uitgeven. Je hebt dan misschien een salarisverhoging gekregen, door leefstijlinflatie heb je aan het einde van de maand evenveel over.

Misschien denk je nu: wat is er mis met het comfort in je leven verhogen als je er geld voor hebt? In principe niets. Leefstijlinflatie wordt pas een probleem als je daardoor grotere financiële doelen niet haalt of als je niet genoeg spaart voor momenten dat je het misschien nodig hebt.

Zelf sprak ik laatst met financieel blogger Sandra, die slachtoffer was geworden van leefstijlinflatie. Ze woonde in een groot huis, reed in een Audi en ging op de ene dure vakantie na de andere. Pas toen haar relatie stuk liep en ze moest verhuizen, realiseerde ze zich dat ze geen cent op de bank had voor dit soort situaties.

Tips om dit type inflatie te voorkomen

Als je eenmaal gewend bent aan je nieuwe levensstijl, is het heel moeilijk om dit terug te veranderen. Je kunt leefstijlinflatie dan ook beter voorkomen.

1. Spaar je salarisverhogingen

Heb je met je eindejaarsgesprek een salarisverhoging gekregen? Of krijg je er binnenkort één? Good for you! Om leefstijlinflatie te voorkomen, stel je op pay day een automatische afschrijving naar je spaarrekening in van precies dat bedrag. Zo is het weggesluisd, voordat je het ook maar door hebt en leef je gewoon verder naar je oude inkomen.

2. Beleg een gedeelte ervan

Als beleggen jouw ding is, is het slim om een gedeelte van die salarisverhoging te beleggen. Op Evi vinden we een rekenvoorbeeld waarom. Als je een salarisverhoging van 250 euro krijgt en daarvan elke maand 150 euro belegt, kun je na tien jaar en een gemiddeld rendement van 5 procent op ongeveer 23.000 euro aan vermogen rekenen.

Beleggen brengt natuurlijk wel risico’s met zich mee, dus lees je goed in voordat je gaat beginnen met beleggen.

3. Herken de leefstijlinflatie

Je bewust worden dat je het slachtoffer bent van leefstijlinflatie is al de eerste stap. Dan denk je er in het vervolg misschien net wat langer over na of je wel echt die duurdere auto, verre vakantie of dat grotere huis nodig hebt. Er is niets mis met dit soort aankopen (mits je een goed gevulde spaarpot hebt), maar vecht tegen de drang om meteen zo’n grote aankoop te doen als je meer inkomen hebt gekregen.

4. Accepteer van een app

Vergis je niet: het zijn niet alleen de grote uitgaven waar je bij leefstijlinflatie op moet letten. Doordat je je rijker voelt, geef je waarschijnlijk ook makkelijker geld uit in het dagelijks leven. Een app zoals Grip kan hierbij helpen. Dan creëer je overzicht over je financiën en zie je precies hoeveel je aan elke categorie je uitgeeft per maand. En dat zonder er moeite voor te hoeven doen.

5. Beloon jezelf (af en toe)

We zeiden het al even aan het begin. Er is niet per se iets mis met een duurdere auto kopen, mits je het kunt veroorloven. Het leven moet immers ook leuk blijven en je hebt hard voor je geld gewerkt. Spreek met jezelf af dat je bijvoorbeeld elk kwartaal of elke kerst jezelf een cadeau geeft. Of bepaal een bedrag per maand dat je zonder schuldgevoel kan uitgeven aan leuke dingen.

WorkJuice deelt dagelijks praktische tips en tricks op het gebied van carrière en geld. Of dat nou gaat om solliciteren, sparen of productiviteit – zodat je elke dag weer 1 procent bent gegroeid ten opzichte van de dag ervoor.