De Boodschappen van Ryan (27): ‘Ik bespaar liever op andere uitgaven’

Nu de boodschappen met elk bezoekje aan de supermarkt duurder lijken te worden, gaan we iedere week in gesprek met een Nederlander over zijn of haar supermarktuitgaven. Wat doen zij om de boodschappen leuk én betaalbaar te houden? Deze week spreken we Ryan, die niet per se op de boodschappen bespaart maar op andere uitgaven.

Leeftijd: 27 jaar

Beroep: medewerker van een financiële instelling

Huishouden: 2 personen

Gemiddelde supermarktuitgaven per maand: 500 euro

De supermarktuitgaven van Ryan

Heb je de afgelopen maand meer of minder uitgegeven dan je gemiddelde?

„Meer. Dat komt denk ik door stijgende prijzen in de supermarkt of het feit dat ik deze periode weer wat gezonder probeer te eten en onder andere meer groente en fruit koop. Of wellicht is het een combinatie van beiden.”

Wat is je strategie bij het boodschappen doen?

„Anders dan dat ik een lijstje maak van tevoren en daarbij een beetje op de aanbiedingen let, heb ik die eigenlijk niet. Er zijn ook mensen die weekboodschappen doen en naar meerdere supermarkten gaan, maar daar doe ik allemaal niet aan.

Ik ga heel erg voor het gemak. Zo heb ik ook een abonnement op Hello Fresh en bestel ik ook weleens wat bij Crisp. Allemaal niet de goedkoopste opties, maar dat gemak is ook wat waard, vind ik.”

Hoe houd je de boodschappen dan betaalbaar?

„Het is niet of wij in het wilde weg boodschappen doen. Als een huismerk product net zo lekker is, kopen we dat gewoon. En als een product dat we vaak kopen in de aanbieding is, slaan we dat ook in. Ik bedoel meer te zeggen dat ik geen speciaalbiertje laat liggen om te besparen en in plaats daarvan een budgetbiertje koop, terwijl ik daar in het weekend echt van kan genieten.

Zolang ik gewoon nog kan sparen elke maand, zie ik niet in waarom ik deze balans niet kan houden. Daarnaast is het wel zo dat ik bij andere uitgaven in mijn leven kritischer ben.”

Op wat voor uitgaven dan?

„Ik geef bijvoorbeeld amper geld uit aan kleding. Mijn vrienden grappen vaak dat ik in hetzelfde overhemd loop. Ik heb één paar schoenen en draag die tot het echt niet meer kan. Sommige mensen zullen dat niet begrijpen, maar ik kan dus echt genieten van lekker eten. Het is wat mij betreft een kwestie van prioriteiten stellen.”

Wat is je beste bespaartip in de supermarkt?

„Zorg voor een goede balans. Als je niet wil inleveren op een product dat je graag lust, zal je dat wel ergens anders op moeten doen. Bijvoorbeeld op een hele andere uitgave, zoals kleding, maar ook in de supermarkt pas ik dat toe. Avocado’s en zalm vind ik bijvoorbeeld veel te duur om altijd te kopen, terwijl ik daar met een speciaalbiertje geen moeite mee heb.”

