De Boodschappen van Petra (39): ‘Luxe producten koop ik alleen in vakanties’

Nu de boodschappen met elk bezoekje aan de supermarkt duurder lijken te worden, gaan we iedere week in gesprek met een Nederlander over zijn of haar supermarktuitgaven. Wat doen zij om de boodschappen leuk én betaalbaar te houden? Deze week spreken we Petra, die wekelijks naar zo’n drie verschillende supermarkten gaat.

Leeftijd: 39 jaar

Beroep: frontoffice medewerker

Huishouden: 3 personen (2 kinderen van 5 en 7 jaar)

Gemiddelde supermarktuitgaven per maand: 375 euro

De supermarktuitgaven van Petra

Heb je de afgelopen maand meer of minder uitgegeven dan je gemiddelde?

„Dit is elke maand ongeveer gelijk. Dat komt omdat ik heel goed let op hoeveel ik uitgeef en eerlijk gezegd ook omdat ik niet super erg experimenteer met het kopen van nieuwe producten. Het is wel geleidelijk aan steeds iets meer geworden.”

Naar welke supermarkt ga je?

„Ik ga elke week naar verschillende supermarkten. Van sommige producten weet ik bijvoorbeeld gewoon dat ze bij de Dirk het goedkoopst zijn, terwijl ik het grootste gedeelte van mijn boodschappen bij de Lidl haal. Maar ik houd de folder van de Albert Heijn ook in de gaten, als daar een goede aanbieding is, ga ik daar ook gerust heen.”

Is dat niet heel veel gedoe om geld te besparen?

„De drie supermarkten die ik opnoemde, zitten allemaal op vijf minuten fietsen bij mij vandaan. Sommige mensen staan elke dag in dezelfde supermarkt, ik verdeel het op deze manier een beetje over de week. Het is maar net wat je gedoe vindt. Ik vind het belangrijk om niet te veel uit te geven.”

Waarom vind je dit belangrijk?

„Dat is sowieso bij mij met de paplepel in gegoten. Maar het is nog belangrijker voor mij geworden sinds ik ben gescheiden. Ik werk namelijk parttime en natuurlijk krijg ik wel alimentatie, maar dit is ook geen vetpot en omdat de kinderen eigenlijk altijd bij mij zijn, merk ik dit wel aan mijn financiën.”

Hoe zorg je verder dat de boodschappen betaalbaar blijven?

„Onder andere door een boodschappenlijstje te maken en geen A-merken te kopen. Dure producten houd ik voor mijn kinderen speciaal door ze niet altijd in huis te halen. Zo haal ik bijvoorbeeld wat luxer broodbeleg alleen in de vakanties en drinken we doordeweeks alleen water, thee en limo.

Al die kleine beetjes bij elkaar tellen op, denk ik.”

Wat is jouw beste bespaartip?

„Zoek uit waar producten die je vaak koopt, zoals brood, pindakaas, noem het maar op, het goedkoopst zijn en haal die vervolgens bij die supermarkt. Dit uitzoeken kost je in eerste instantie waarschijnlijk wat tijd, maar daarna heb je er elke week profijt van.”

