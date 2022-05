Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nooit eerder zo warm op 19 mei: 30,5 graden in Maastricht

Warmte en onweersbuien domineren vandaag ons land. Op sommige plekken kwam de temperatuur zelfs boven de 30 graden. Het weer in Maastricht spande de kroon: daar werd het vanmiddag 30,5 graden. Het is niet eerder in Nederland zo warm geworden op 19 mei als dit jaar. Toch gaat het maar om een kleine ‘verbetering’ van het vorige record. Die stond namelijk op naam van 1953, toen het op 19 mei 30,4 graden werd.

Ook in het Limburgse Arcen steeg het kwik vandaag naar 30,1 graden, waarmee de eerste lokale tropische dag van het jaar een feit is. Om een dag tropisch te kunnen noemen, moet het op één van de officiële meetpunten in Nederland warmer worden dan 30 graden. Volgens Weeronline valt de eerste tropische dag dit jaar bijna drie weken eerder dan gebruikelijk.

Komende dagen minder warm

Wie die de warmte wel kan waarderen, moet er nog maar even van genieten. De komende dagen zakt de temperatuur namelijk weer. Het wordt dan tussen de 18 en 20 graden. Een stralende dag krijgen we morgen niet: in de middag zullen er naar verwachting stevige regen- en onweersbuien over het land trekken. Vooral in het zuidoosten is er dan kans op noodweer. Zaterdag daalt de middagtemperatuur naar 17 tot 21 graden en zondag wordt het 19 tot 24 graden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Maar er is wel goed nieuws voor iedereen die leuke plannen heeft gemaakt voor Hemelvaartsdag. Het lijkt alsof volgende week donderdag een zonnige dag gaat worden. Geen zomerse temperaturen, maar wel zon dus, mét 18 tot 22 graden. Er is wel kans op een enkele bui, maar een groot deel van de tijd is het droog.

Zonder jas naar buiten

In de nacht daalt de temperatuur naar een graad of 10. In de ochtend is het daarom nog wat fris om zonder jas de deur uit te gaan, maar in de middag is het zeker in de zon warm genoeg om zonder jas buiten te zijn.