Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Earth Day: 3 manieren om geld te besparen én het milieu te helpen

Het is vandaag Earth Day: de dag waarop we massaal stil staan bij het milieu en wat we kunnen doen om de aarde een handje te helpen. Duurzamer leven is vaak een win-win. Het is goed voor je portemonnee én het milieu. Speciaal voor Earth Day rekende onafhankelijke vergelijkingssite Overstappen.nl daarom uit wat je aan geld zou besparen op je energierekening als je je best zou doen om minder gas te verbruiken.

Zoveel bespaart korter douchen, minder wassen en de verwarming een graadje lager zetten je nou écht. Dat is waarschijnlijk meer dan je denkt, zeker nu de gasprijzen zo hoog zijn. Tipje van de sluier: we hebben het over honderden euro’s per jaar.

Geld besparen en het milieu helpen vanaf Earth Day

Natuurlijk wordt in onderstaande voorbeelden uitgegaan van het gemiddelde verbruik. Hoeveel jij precies bespaart aan gas en kosten, hangt af van hoeveel je nu verbruikt en bijvoorbeeld hoe goed geïsoleerd je huis is.

Maar door onderstaande bedragen wordt het wel heel concreet wat het je kan opleveren in je portemonnee als je bewust gas bespaart. Hopelijk is het deze Earth Day een extra motivator om het milieu komend jaar (en alle jaren daarna) een handje te helpen.

1. De douche

Heb jij weleens bijgehouden hoe lang je onder de douche staat? Gemiddeld staan we 9 minuten onder de hete straal. Daarbij verbruiken we 90 liter water (!) en 0,36 m3 gas om het water te verwarmen. Hoe duur is nou eigenlijk onze douchebeurt en hoeveel besparen we als we die 9 minuten onder de douche terug weten te schroeven naar 5 minuten?

Om de berekening te kunnen maken is het goed om te weten dat gas in de oude situatie 1 euro per 1 m3 gas kostte. Tegenwoordig leg je door de hoge gasprijzen zo’n 2,60 euro neer. Dit houdt in dat een gemiddelde douchesessie van 9 minuten je vroeger 0,36 euro aan gas kostte en tegenwoordig 0,936 euro.

Douchesessie van 5 minuten

Laten we dat vergelijken met een douchesessie van 5 minuten. Die kost je 0,20 euro per douchebeurt in de oude situatie en 0,52 euro in de nieuwe. Dat is een verschil van 0,16 en 0,416. Op het eerste gezicht wellicht niet zo’n indrukwekkend bedrag, maar omdat we zoveel douchen, levert dat op jaarbasis wel degelijk een flinke besparing op.

Douche je bijvoorbeeld elke dag en doen we die besparing van 0,416 euro keer 365 dagen? Dan hebben we het over een jaarlijkse besparing van 151,84 euro. Dan hebben we het ergens over en al helemaal als je de andere mensen in je huishouden ook zo ver krijgt om korter te douchen. Het milieu en je gasrekening zullen je dankbaar zijn. Nog beter is het om koud te douchen. dat leer je via dit stappenplan.

2. De wasmachine

Dat je met het wassen van je kleding energie verbruikt, hoeven we je vast niet te vertellen. Maar wist je ook dat je daar bovenop nog gas gebruikt om het water te verwarmen? Dit gebeurt door de cv-ketel. Gelukkig hebben tegenwoordig sommige slimme wasmachines een functie om warmte terug te winnen uit het water.

Met elke keer dat je besluit een wasje niet te doen (bijvoorbeeld omdat de wasmand eigenlijk nog niet vol zit) bespaar je 0,20 cent per wasbeurt in de oude situatie en zelfs 0,50 cent in de nieuwe situatie. Reken maar uit die winst. Want dan hebben we het zelfs alleen nog gehad over het verwarmen van het water en hebben we het verbruik van de wasmachine aan energie en water (zo’n 60 liter per wasbeurt) nog niet eens meegerekend.

👖 Voelt minder wassen niet als een optie voor jou? Weet dan dat je veel kleding helemaal niet hoeft te wassen na één keer dragen. Het is ook nog eens beter voor een kledingstuk als het minder gewassen wordt, waardoor je ook nog eens langer doet met de kleding. Ook dat is natuurlijk weer een win-win voor je portemonnee én het milieu.

3. De verwarming

Overstappen.nl rekende niet alleen uit wat je aan geld bespaart als je de verwarming een graadje lager zet, maar ook als je die een uurtje per dag korter aan doet. Dat zorgde er ‘vroeger’ al voor dat je kon besparen, maar nu de gasprijzen zo hoog zijn al helemaal.

Dat zit zo: een gemiddeld huishouden (van 3 personen) verbruikt 1500 m3 gas per jaar. Het grootste gedeelte hiervan gebruiken we voor de verwarming, zo’n 75 procent.

Een graadje lager om het milieu te helpen

Als je de verwarming 1 graad lager zet, bespaar je volgens Overstappen.nl zo’n 67 m3 aan gas. Dit houdt in dat je vroeger 67 euro bespaarde door de verwarming een graadje lager zetten, maar tegenwoordig zelfs 174 euro.

Verwarming uurtje eerder uit

Je kunt nog meer besparen als je de verwarming alvast een uurtje uitzet voordat je naar bed gaat. Het is echt niet zo dat het meteen steenkoud is in je huis, maar het scheelt je wel een uur gasverbruik per dag.

Hoeveel je dat oplevert? Op de hoogste stand verbruikt de verwarming ongeveer 2 m3 aan gas. Als je in de koudste windermaanden van november tot en met februari (dit zijn 120 dagen) je verwarming een uur eerder uit doet, betekent dat dus dat je 240 m3 gas bespaart. Hiermee bespaarde je 240 euro, maar tegenwoordig 624 euro.

💡 Verwarming helemaal uit Met een uurtje eerder de verwarming uit, help je het milieu en bespaar je dus een hoop geld. Laat staan als je de verwarming helemaal uit zet. Probeer daarom, nu we weer wat meer de deur uit zijn, het zo te plannen dat iedereen op dezelfde dagen naar werk gaat. Dan kan die kachel lekker uit blijven!

Google hield zich ook bezig met Earth Day en dan met name over de zoektermen. Die vind je hier.