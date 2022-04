Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Winactie van de week: maak kans op kaartjes voor bekroonde jeugdfilm Shabu

Deze week heeft Metro weer een leuke winactie voor je. We mogen namelijk vijf keer twee kaartjes weggeven voor de bekroonde jeugdfilm Shabu. Die komt op 28 april uit in de bioscopen, maar heeft nu al een IDFA Award voor Best Youth Film gewonnen. Die wil je zien, dus.

Shabu gaat over het verhaal van een veertienjarige jongen met dezelfde naam. Hij is lief, creatief, street smart en woont in Rotterdam-Zuid. Maar hij komt in de problemen: bij een joyride rijdt hij de auto van zijn oma total loss, waarna zijn hele familie (enigszins begrijpelijk) boos op hem is.

Winactie: kaartjes voor Shabu

Zijn oma komt pas na de zomer terug van vakantie in Suriname, dus heeft hij nog even de tijd om het goed te maken. Eerst gaat hij ijslolly’s verkopen om zo de schade terug te betalen, maar dat gaat nou niet bepaald rap. Gelukkig is ‘ie slim genoeg om een andere oplossing te bedenken. Zou het lukken om zijn familie, maar vooral zijn oma, weer trots te maken?

„Ik ben een kleine jongen uit Peperklip”, zo omschrijft Shabu zichzelf. Hij verwijst daarbij naar het beroemde (en beruchte) gebouw in Rotterdam-Zuid waarin hij opgroeit. Het levendige verhaal en de speelse montage van de film zetten de tegenstellingen van het puberleven extra aan: ongepolijst als het leven rauw is, en een beetje opgepoetst wanneer het moet blinken. Een grappige en ontroerende film over een jongen die groter lijkt dan hij is, en over verantwoordelijkheid nemen voor je daden.

Bekijk hieronder de trailer:

Jij wilt vast en zeker ook naar Shabu in de bios. Dan doe je er goed aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn, maken namelijk extra kans. Meedoen kan tot en met maandag 7 maart, 12.00 uur. Daarna krijgen de winnaars persoonlijk bericht.

