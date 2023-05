Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Feit of fabel over alcohol: sterke drank is schadelijker voor je gezondheid dan bier en wijn

Moeite om feiten en fabels van elkaar te onderscheiden als het om alcohol gaat? Je bent niet de enige: er zwerven talloze onwaarheden over alcohol rond op het internet. In de rubriek Feit of fabel gaan we in gesprek met experts om de waarheid over dit onderwerp boven tafel te krijgen. Met vandaag: is sterke drank schadelijker voor je gezondheid dan bier en wijn?

Heb jij tijdens Koningsdag ook genoten van wat alcoholische drankjes? Tijdens zulke feestdagen zijn de (plastic) glazen bier en wijn vaak niet aan te slepen, terwijl we minder snel voor sterke drank kiezen. Komt dat ook omdat sterke dranken schadelijker zijn voor je gezondheid? Metro sprak erover met Judith Noijen, senior preventiedeskundige bij Jellinek.

Sterke drank vs. bier en wijn

Je wilt een drankje doen, maar ook een beetje aan je gezondheid denken. Kun je dan beter voor een biertje, of juist voor een whisky gaan? Volgens Noijen is het om het even. „In een standaard glas sterke drank zit evenveel alcohol als in een glas bier of wijn. Als we puur naar de alcohol kijken, dan zijn deze twee drankjes dus even slecht voor je gezondheid.”

Volgens Noijen merken we dat onder andere aan de grootte van het glas waarin de drank in de horeca geserveerd wordt. „Een bierglas en een wijnglas zijn een stuk groter dan het glaasje van de whisky of cognac. En vaak worden deze laatste twee ook nog eens niet helemaal gevuld. Uiteindelijk zit er in een standaard glas sterke drank evenveel alcohol als in een biertje of wijntje.”

Noijen laat dan ook weten dat het echt de alcohol zelf is die slecht is voor je gezondheid. „Voor je gezondheid maakt het dus niet uit welke drank je drinkt, maar wel hoeveel je ervan drinkt.”

Iets schadelijker voor je lichaam

Waar volgens Noijen wél een klein verschil in zit, is dat sterke drank met een hoge concentratie alcohol op korte termijn schadelijker is voor je lichaam. Voor de slijmvliezen in je mond, je maag en je darmen in het bijzonder. „Deze gebieden kunnen wat eerder geïrriteerd raken door sterke drank, omdat dit zo geconcentreerd is. Maar heb je het over schadelijkheid op lange termijn, zoals het ontwikkelen van ziektes als kanker, dat komt echt door de alcohol zelf. Met welke drank je deze alcohol binnenkrijgt, maakt dan niet uit.”

Volgens Noijen is het ook belangrijk om in je achterhoofd te houden dat cocktails die je thuis of bij vrienden thuis maakt, een stuk sterker kunnen zijn. „De meeste mensen schenken thuis bijvoorbeeld een behoorlijk groot glas wijn in. Dan wordt de hoeveelheid alcohol die je binnenkrijgt ook groter.” En mix je de cocktail met een suikerhoudende drank? „Dan heb je ook de schadelijkheid van de suiker erbij.”

