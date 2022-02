Annick Boer in Hazes-musical Hij Gelooft In Mij: heel veel zin na zorgen om corona

De musical over het leven van André Hazes en zijn vrouw Rachel, Hij Gelooft in Mij, gaat zondag in première. Op een schitterende locatie, Koninklijk Theater Carré, met een derde zaalbezetting – want corona – in een nog wat treurige ambiance. Annick Boer maalt er niet om. Zij speelt Friedel van Galen, de moeder van Hazes’ vrouw Rachel en kan alleen maar genieten. Van het stuk zelf, maar ook na een zware coronatijd waarbij haar man op de ic belandde. Die tijd laat zij nu heel graag achter.

Annick Boer uit Amsterdam heeft theater- en tv-cv om U tegen te zeggen en haar talent om typetjes te spelen is groot (gedenkwaardig was die van Eva Jinek in De TV Kantine). Annick Boer ‘zat op school’, zo noemt ze de Kleinkunstacademie Amsterdam zelf, met een mooie lichting: Plien en Bianca, Thomas Acda en Paul de Munnik en Rutger de Bekker, haar tegenspeler als Jan van Galen in Hij Gelooft In Mij. In de Hazes-musical wil zij van Friedel van Galen nou juist geen typetje maken, zo meldt zij in een gesprek met Metro.

Laatste nieuws: Annick Boer is op dit moment positief op corona getest. Vandaag kwam daar de besmetting van Martijn Fischer – hij speelt Hazes – ook nog bij. Of de twee de première van Hij Gelooft in Mij halen, is dus nog spannend. Producent Stage Entertainment gaat daar wel vanuit. De voorstellingen van vanavond is in elk geval afgelast.

Musical Awards voor Hij Gelooft in Mij

Hij Gelooft in Mij beleefde z’n eerste première in 2012, met Martijn Fischer als André Hazes. De titel was ruim twee jaar te zien. Fischer speelt de geliefde in 2004 overleden volkszanger nu ook weer. Joop van den Ende sleepte er diverse Musical Awards mee in de wacht (beste grootste musical en Martijn Fischer en Chantal Janzen voor de hoofdrollen). We zijn tien jaar later, tijd voor een terugkeer. Annick Boer er nu dus bij, als die opvallende moeder van Rachel Hazes. Met heel plezier, zo blijkt in een gesprek. Een dialoog.

Annick Boer: „Ik heb tien jaar geleden Doris Baaten als Friedel van Galen gezien. Dat vond ik helemaal te gek. De hele musical vond ik toen geweldig. Ik heb toen niet gekeken met een blik van dat ik de rol ook zou willen doen, ik zat gewoon te genieten. Maar toen ik twee jaar geleden hoorde dat Hij Gelooft in Mij zou terugkomen, heb ik wel een beetje rond geroepen van ‘ik wil wel graag een beetje Friedelen’. En op een gegeven moment werd ik gebeld… Ik hoefde uiteindelijk niet eens auditie te doen, ik bleek bij de alle makers op één te staan. Nu haat ik audities, dus prima. Veel van die mensen weten wat ik doe en wat ik kan hoor, maar het was heel erg chique de Paris.”

‘Friedel trok partij voor Rachel Hazes’

„Friedel van Galen is een type dat streng over komt. Zo ziet ze er natuurlijk ook uit met die bril, maar uiteindelijk is zij ook heel lief voor haar dochter. Friedel trekt absoluut partij voor Rachel als het moeilijk gaat met André. Aan de ene kant is het een grappige, maar ook een liefdevolle rol. Althans, dat is de bedoeling. Veel mensen kennen me van typetjes, maar dat wil ik er nu niet van maken. Als ik in de De TV Kantine iemand nadoe, dan is het natuurlijk sowieso een typetje en dat nog eens uitvergroot. Van Friedel maak ik een personage van vlees en bloed. Neemt niet weg dat zij van zichzelf al een type is met die genoemde bril, dat haar en het Rotterdamse accent. Nu moet ik vooral spelen wat daar onder zit. Mijn stem is verder laag. Dat past, dus ik zal Friedel recht proberen aan te doen. Maar of de stem écht lijkt, maar niet zo heel veel uit. Als ik Eva Jinek in De TV Kantine imiteer, dan is het een ander verhaal. Mensen zien haar elke avond, dan moet het dus heel goed kloppen.”

„Het Rotterdams spreken is natuurlijk een dingetje, aangezien ik in Hilversum geboren ben in opgegroeid in Huizen. Op tv moest ik in Kan Niet Waar Zijn gelukkig ook al Rotterdams praten. Bij de eerste lezing voor Hij Gelooft in Mij vroeg iemand meteen of ik uit Rotterdam kom. Toen dacht ik ‘yes’, dus dat zit wel goed. Alles wat ik moet zeggen heb ik nog even doorgenomen met mijn vriend Richard Groenendijk, die perfect Rotterdams spreekt. Anders heb je weer van die mensen die er vandaan komen en roepen dat er niks van klopt, haha. Ze hoeven niet bang te zijn, want ik ben er heel serieus mee aan de slag gegaan.”

Wandelend naar première Hij Gelooft in Mij

„Zondag kan ik wandelend naar de première in Carré, ik woon namelijk aan de overkant. Na deze eerste periode spelen we er ook van 5 juli tot en met 7 augustus, helemaal te gek. Als je daar tegenover woont en er dan mag spelen… da’s feest toch? Maar ik vind het sowieso leuk om in Amsterdam te spelen, ook in DeLaMar. Daar deed ik mijn solo-show het afgelopen najaar zolang het mocht. Dat was heerlijk, want steeds als theaters open mogen heeft het publiek zóveel zin om te gaan. En dat gold voor mij en mijn pianist ook. Het publiek heeft gevoeld hoe het is als je niet mag gaan en wij hebben gevoeld hoe moeilijk het is als je niet mag spelen. ‘We mogen weer’, dat voel je elke avond. Eerlijk gezegd was het spelen, en nu ook weer in Hij Gelooft In Mij, leuker dan ooit. Corona heeft veel ellende gebracht, maar ons ook laten realiseren hoe bijzonder ons werk in het theater is.”

„Tijdens corona ben ik ook 50 jaar geworden, in maart vorig jaar. Er was een lockdown, maar ik heb toch een heel feest gehad. Annemarie Jung, een vriendin van mij, had een fietstocht door de hele stad georganiseerd. Dat kun je aan haar wel overlaten. Ze is dan als productieleider een echte drill-sergeant. Op allerlei plekken stonden telkens twee of drie vrienden. Met een taart, of met een liedje, met een gedicht… zo leuk. Als we naar de volgende plaats vertrokken, hoorde ik Annemarie ‘ze komen er nu aan’ door de telefoon zeggen. Ik vond het bijzonder, want ik dacht natuurlijk ‘het wordt weer niks’. Toen ik 49 werd, lag mijn man dus in het ziekenhuis. Toen was ik helemaal alleen, omdat er niemand bij me mocht.”

Vanuit het niets lag Annicks man aan de beademing

„Van het coronavirus ben ik heel erg geschrokken, omdat mijn man er al snel door aan de beademing kwam te liggen. De schrik zat ‘m erin dat het dus bestaat dat je van de ene op de andere dag uit het niets zó ziek kunt worden. De dag ervoor hadden we nog gefietst, niks aan het handje. De volgende dag: doodziek en op het randje. Als mensen me appten dat het zo erg was dat er niet gespeeld kon worden, dan dacht ‘wat kan mij dat schelen, mijn man gaat dood’.”

„Pas toen hij opknapte kreeg ik door dat we niet konden optreden. Ik had wel even iets anders aan mijn hoofd. Maar het heeft me leren beseffen hoe snel iets kan gaan. Af en toe denk ik er nog even aan dat mijn man er niet meer had kunnen zijn. Dat is telkens een wake up-call, dat je moet genieten van wat je nu hebt en wat er nu kan. Maar dat hij er nog is, is natuurlijk het belangrijkste. Mijn stem heb ik in coronatijd altijd bijgehouden, wat dat betreft ben ik ambitieus. Ik dacht: het gaat mij niet overkomen dat als we weer mogen, ik er niet klaar voor ben.”

Zoveel mogelijk Hij Gelooft in Mij, kom maar op

„In mijn jeugd werd er thuis veel naar muziek geluisterd, ook naar André Hazes. Met mijn man luister ik Hazes nog steeds. Heel vaak gaat hij ’s ochtends al op. Keihard draaien en heel hard meezingen, vind ik leuk. Ik vind heel veel liedjes van Hazes mooi. Maar Kleine Jongen is mijn favoriete nummer denk ik, zeker als het om dat meezingen gaat.”

„We gaan met Hij Gelooft in Mij straks naar zeven shows per week. Vroeger had ik dan geroepen: doe mij er liever maar zes. Maar door corona en al die stille maanden denk ik ‘nou, kom maar op’. Ik ga echt nergens meer over zeuren, ik doe alles en kijk er naar uit. Lekker met de bus het land door. Met een grote, leuk groep. Ik heb er helemaal zin in.”

Hij Gelooft in Mij is tot en met zondag in Carré te zien. Daarna in grote theaters in het hele land en als slot keert de Hazes-musical in de zomer in het Koninklijk Theater in Amsterdam terug. Informatie over de tournee en de cast vind je hier.

