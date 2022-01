De Spaarrekening van Victoire (33): ‘Voor de pandemie stond er heel wat meer op’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: Victoire (33), een fitnesstrainer die door de pandemie het roer heeft omgegooid.

Beroep: freelance PR manager en copywriter

Netto salaris: 1.500 euro

De Spaarrekening van Victoire

Vertel, hoeveel staat er op je spaarrekening?

„2.000 euro.”

Ben je daar blij mee?

„Nee, niet echt. Er stond heel wat meer op voor de pandemie uitbrak. Mijn spaarrekening was bedoeld voor de toekomst, eventuele reparaties aan mijn huis en vakanties. Het feit dat het nu zoveel minder is, maakt me soms wel wat angstig. Want wat als er iets groots kapot gaat of mijn fiets wordt gestolen? Dat zijn toch uitgaven waar je dan even niet op zit te wachten.

Ik heb nog een ander spaarpotje aangemaakt met 1.000 euro erin. Dat is voor als mijn hond onverhoopt ziek zou worden. Ik heb haar goed verzekerd, maar ik wil toch echt niet meemaken dat ik haar niet kan helpen. Nu denk ik dat in zo’n geval mijn familie wel bij zou springen, maar ik heb mijn zaakjes graag goed op orde om zelfstandig te blijven.”

Spaar je momenteel?

„Op dit moment is het echt roeien met de riemen die ik heb. Er zijn in de pandemie wat achterstanden ontstaan, onder andere met de Belastingdienst, die ik inmiddels weg heb kunnen werken. Dat lucht echt enorm op. Wel heb ik mijn inkomen nog grotendeels nodig om van te leven.

Gelukkig zit er een stijgende lijn in én heb ik de mogelijkheid om vanaf volgende maand mijn vaste lasten omlaag te brengen, doordat ik mijn verzekeringen en dergelijke onder de loep heb genomen en mijn woonlasten omlaag gaan.

Mijn doel is om vanaf maart weer 200 à 300 euro per maand te gaan sparen en dat lijkt mij een mooi begin! Ik zou meer kunnen sparen, maar ik wil nog wel een beetje blijven leven. Dat zit hem bij mij echt wel in lekker eten en een goede fles wijn opentrekken met vriendinnen.

Ik lees veel over mensen die FIRE willen zijn op een bepaalde leeftijd, daar voel ik echt niet veel voor. Ik hoop er op een dag, door hard te werken en slim om te gaan met geld, wel warmpjes bij te zitten, maar daar wil ik nu mijn geluk niet voor opgeven. Die lekkere fles wijn die dan een tientje meer kost is voor mij weer een avond met mooie herinneringen die ik nu opdoe voor later.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Helaas nu dus wel. Voor de pandemie begon, was ik fitnesstrainer. Mijn lessen waren niet makkelijk naar buiten te verplaatsen. In de eerste lockdown die lang duurde waren groepslessen buiten overigens ook niet toegestaan. Ik heb het welgeteld één keer stiekem geprobeerd, maar werd meteen aangesproken door de handhaving.

Dat betekende dat ik het moest doen met de TOZO, de regeling die ik als ZZP’er met mijn hypotheek kon treffen, waarbij ik kosteloos een aantal maanden door kon schuiven naar de toekomst. Om de kosten op ons leven een beetje te drukken, ben ik in die periode ook met een groep vrienden lekker voor elkaar gaan koken. Zo maakten we het ook nog eens gezellig.

Het werd pas echt lastig toen er telkens gedeeltelijke lockdowns kwamen en er bijvoorbeeld ineens twee weken geen groepslessen werden gegeven. Dat betekende een hap uit je inkomen, maar nog steeds een inkomen en dus geen overheidssteun. Ook de hypotheek ging in die tijd weer lopen. Dat was het punt waarop ik van mijn spaarrekening moest gaan leven. Dan gaat het ineens hard, kan ik je vertellen.”

Inmiddels ben je geen fitnesstrainer, maar freelance je als PR manager en copywriter. Komt dat daardoor?

„Ik ben niet het type dat bij de pakken neer gaat zitten, dus ik heb er echt het beste van gemaakt en toch een fijne tijd van gemaakt door thuis samen te komen, bij mijn familie te zijn en door te pakken. Wel voelde ik aan dat dit nog weleens heel lang zou kunnen duren en dat ik dus niet meer afhankelijk wilde zijn van het lesgeven.

In het verleden werkte ik als PR manager en had ik erg veel plezier in het schrijven van teksten, dus heb ik besloten het roer weer om te gooien en me daar op te focussen. Ik kreeg een hele mooie kans bij een PR bureau voor vrouwelijke ondernemers en kon wat schrijfwerk oppakken.

Daar bleek ik ontzettend veel voldoening uit te halen, wat voor mij een teken was me hier weer op te gaan richten. Dat werk trekt nu aan en ik geef nog een training hier en daar, maar dat doe ik omdat ik het leuk vind, niet omdat ik er afhankelijk van ben.

Al met al ben ik dus meer dan gelukkig met de keuzes die ik heb gemaakt. Ik wist altijd al dat ik na mijn 35ste minder training wilde gaan geven. Het kost toch veel energie. Maar door de pandemie is het allemaal wat sneller gegaan en zou ik het niet meer anders willen.”

Vind je van jezelf dat je goed met geld kunt omgaan?

„Ja en nee. Ik kocht al jong mijn eerste huis in een goede tijd op een mooie locatie. Dat was een buitenkansje dat ik gegrepen heb voor mijn toekomst. Weten dat ik die investering heb gemaakt, geeft me rust. Dat huis verhuur ik sinds kort en zelf woon ik samen. Maar dat huis verkoop ik nooit, het is mijn appeltje voor de dorst.

Tegelijkertijd is mijn administratie nog net geen schoenendoos met bonnetjes en houd ik mijn inkomen en uitgaven niet netjes bij. Dat geeft juist veel onrust. Maar daarom ben ik nu in gesprek met een financieel coach om in de toekomst grip op de zaak te krijgen.”

Wat zou je nog aan je financiële situatie willen veranderen?

„Nou, die grip op de zaak. Voor de pandemie ging het echt mega lekker met mijn business en zou ik mijn beste jaar ooit gaan draaien. Dat ging helaas niet door, maar zuur of treurig ben ik daar nooit lang van geweest. Natuurlijk had ik het graag anders gezien, maar ik zie het gewoon als een flinke hobbel in de weg. Het komt wel weer goed!”

Wat is jouw beste financiële tip?

„Geniet ook een beetje van het leven nu door te investeren in mooie ervaringen en fijne momenten met vrienden. De reizen die je nu maakt, de heerlijke maaltijden die je eet en de tijd die je doorbrengt met geliefden is onbetaalbaar en wat mij betreft de investering waard.

Ik zou niet terug willen kijken op mijn leven en zien dat ik alleen maar bezig ben geweest met het laten groeien van nummers op een rekening, want wat vind je dan aan de eindstreep? Ik heb echt een heerlijk leven en soms denk ik na het weekend: ‘waren die cocktails nou echt nodig?’ Maar dan weet ik hoe fijn het was en daar kan ik weer weken op vooruit.”

