Ben jij verslaafd aan werken? 7 kenmerken van een workaholic

Werken, werken en nog eens werken. Waar de één op dinsdag alweer uitkijkt naar het weekend, is de ander verslaafd aan zijn of haar baan. Onze baan heeft daarnaast een andere vorm gekregen doordat we veelal vanuit huis werken. Neem je bijna geen pauze? Werk je ‘s avonds nog vaak door? Of gebruik je werk als excuus voor andere problemen? Pas dan op, het kan dat je een workaholic bent.

Onze Britse Metro-collega’s interviewden Professor Sir Cary Cooper, hij is psycholoog en verslavingsdeskundige en vertelt over de de kenmerken van een workaholic. Deze zeven signalen zijn belangrijk om in de gaten te houden.

Zeven kenmerken van een workaholic

1. Je werkt meer dan de bedoeling is

Neem je geen pauzes en vertrek je als laatste van kantoor? Of log je tijdens het thuiswerken te laat uit en rond je sommige dingen gemakkelijk nog ‘s avonds op de bank af? Opgepast! Juist door het thuiswerken kan men geneigd zijn om te veel te werken. Het is belangrijk om grenzen te stellen om te voorkomen dat je te lang doorwerkt.



Na een lange werkdag op de praktijk waarbij het te druk was om even pauze te nemen nu dienst op de #HAP — Remon Hendriksen 🩺🇪🇺 (@doktertweets) December 6, 2021

2. Je gebruikt werk om andere problemen te vermijden

Ben jij een persoon die zich vol in het werk stort als het even niet goed met je gaat? Dit is een duidelijk signaal van een workaholic. Ben je geneigd om bij worstelingen of mentale problemen meer te gaan werken? Dat zijn tekenen van verslaving. Verslaafden gebruiken iets om aan iets anders te ontsnappen.

3. Je drinkt meer alcohol

Sommige mensen scheiden werk en ontspanning door een glas wijn of een biertje te pakken. Waarschijnlijk ben je niet de enige, maar let wel op. Als je de drank nodig hebt om te ontspannen en je drang naar alcohol groter wordt zodat je aan werkstress kunt ontsnappen, is het tijd om jezelf achter de oren te krabben.

4. Je slaapt slecht

Sommige workaholics liggen in bed nog steeds na te denken over de laatste vergadering. Of ze bedenken alvast een lijstje voor wat ze de volgende werkdag gaan doen. Dan kom je in de gevarenzone. Je piekert, woelt en draait en soms word je voor je wekker al wakker om weer aan de slag te gaan.



Goedemorgen. Ik ben Marije and I'm a workaholic. https://t.co/RvipgfHPqE — Marije van Asselt (@MCeieren) December 11, 2021

5. Niet werken maakt je gestresst

Het kan zijn dat je je gestresst voelt als je niet werkt. Sommige mensen zijn geneigd om zelfs op hun vrije dag hun e-mail te checken of eventjes iets zakelijks door te lezen. Deze mensen hebben moeite met ontspannen tijdens het weekend of een vakantie.

6. Werk krijgt altijd voorrang

Laat je de sportschool links liggen? Eet je te vaak afhaalmaaltijden en zie je je vrienden te weinig omdat je moet overwerken? Als je deze punten herkent, staat werk te vaak te hoog op jouw prioriteitenlijst.

7. Dierbaren spreken hun zorgen uit

Wellicht zegt je vader dat je te hard werkt of grappen je vrienden dat je nooit meer ergens bij bent. Maar het feit dat zij dit uitspreken, zegt genoeg. Negeer die signalen niet.



Allemaal goed en aardig dat thuiswerken, maar soms wil je gewoon even een panty pakken en dan zit je vriend úren te vergaderen. — Marlou (@Marqant) December 13, 2021

Wat als je verslaafd bent aan werken?

Mocht je een hoop herkennen uit het bovenstaande lijstje, wordt het wellicht tijd om de boel onder ogen te zien. Het kan zijn dat je verslaafd bent aan werken. Het lukt je niet om je werkmodus uit te zetten en je behoefte aan succes en status is groot. Vaak ervaren workaholics een bepaalde ‘high’ als ze erkenning krijgen voor hun werk.

Professor Sir Cary Cooper geeft een aantal tips om een obsessie met werken tegen te gaan. En hij leert je hoe je met een paar kleine stappen makkelijker tijd voor jezelf krijgt.



Als je eigenlijk geen tijd hebt maar toch ff een wandelpauze in moet lassen. Alleen al daarom moeten mensen een hond. Tegen werkverslaving. pic.twitter.com/EQCy5JrElz — Marianne Zwagerman (@mariannezw) July 5, 2021

Gebruik de feestdagen om ‘offline’ te gaan

Tijdens kerst is het sociaal acceptabel om even van de radar te gaan. Gebruik dat. „Het afgelopen anderhalf jaar leerde ons dat we vaker rustiger aan moeten doen. Juist tijdens de feestdagen is het belangrijk om te ontspannen met onze dierbaren”, zegt professor Sir Cary Cooper.

Zet je meldingen uit

„Mocht je meldingen op je telefoon ontvangen van e-mails en berichten, zet deze dan uit. Zo denk je tijdens je vrije tijd niet aan werk”, aldus de verslavingsdeskundige. Volgens hem rust je niet goed uit als je niet volledig offline gaat.

Stel een ‘tijdelijk niet bereikbaar’-bericht in

Dit geldt niet alleen voor de feestdagen, maar voor alle momenten van vrije tijd. Volgens de professor is zo’n automatisch bericht waarin staat dat je niet reageert, een goed middel om even los te komen van werk. Volgens hem kun je ervan uitgaan dat mensen dit respecteren en daarin hoef je geen consessies te doen. Ook niet voor dat ‘ene e-mailtje van die collega’.

Vermeld bij de e-mailhandtekening de werktijden

Ook hiermee stel je gemakkelijk grenzen wat betreft je werk. Daarmee laat je contacten weten wanneer je bereikbaar bent en vooral wanneer niet. Buiten deze tijden antwoorden is niet nodig.

Verander de werkcultuur op de werkvloer

Het kan zo zijn dat jouw collega’s en baas toch hoge verwachtingen van je hebben. Maar dit mag niet ten koste gaan van jouw gezondheid. Praat daarom met je leidinggevende over het welzijn en de werkcultuur. „Het is belangrijk dat werkgevers waken voor het welzijn van hun werknemers. En er dus ook voor zorgen dat ze genoeg rust nemen”, zegt professor Sir Cary Cooper. Wellicht interessant om aan te kaarten tijdens het eindejaarsgesprek?

Zoek professionele hulp

Mocht je een ongezonde relatie met je werk hebben, is het zeker aan te raden om professionele hulp te zoeken. Een gesprek met een therapeut zorgt ervoor dat je op zoek kunt gaan naar de diepgewortelde oorzaak van jouw werk-obsessie. Zodat je daarna aan de slag kunt om dat aan te pakken.



Het is altijd een goed idee om dit serieus te nemen en aan de slag te gaan met het probleem: een werkverslaving neemt vrijwel altijd, langzaam maar zeker, toe wat betreft de ernst en invloed op je leven. Lees meer 👉 https://t.co/mp5TpZq0LV#VerslaafdRaken #VerschilTussen — Afkickkliniek Wijzer (@afkickkliniek) December 6, 2021