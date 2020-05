7 tips voor een succesvol sollicitatiegesprek via een video-call

Als je op zoek bent naar een nieuwe baan en wordt uitgenodigd op gesprek, betekent dit door de coronacrisis dat je sollicitatiegesprek via een video-call wordt gedaan. Dat zorgt voor extra spanning. Want wat doe je als de technologie hapert? En hoe maak je een echte connectie als je geen oogcontact kunt maken?

Door de efficiëntie is de kans groot dat sollicitatiegesprekken ook na de coronacrisis via video-calls gehouden zullen worden. 7 tips om je volgende sollicitatiegesprek via een video-call succesvol te laten verlopen.

1. Test de technologie

Niets is frustrerender dan klaarzitten voor een sollicitatiegesprek, om erachter te komen dat je microfoon het eigenlijk helemaal niet doet. Check daarom van tevoren met een vriend(in) of jullie elkaar allebei kunnen zien en horen. Op deze manier kun je ook oefenen met het sollicitatiegesprek zelf.

2. Oefen je video sollicitatie vaardigheden

Als je niet gewend bent om te videobellen, zal het sollicitatiegesprek namelijk een beetje ongemakkelijk aanvoelen. Zeker omdat je jezelf ook constant ziet. Bij veel videoprogramma’s kun je het gesprek opnemen en later terugkijken wat je beter kunt doen. Misschien heb je wel een heel erg relaxte houding bijvoorbeeld, of komt je gezichtsuitdrukking ongeïnteresseerd over.

3. Zorg voor een goede set-up

Een goede set-up zorgt ervoor dat je professioneler overkomt. Dit zijn een aantal punten waar je op kunt letten:

Ga voor een zo neutraal mogelijke achtergrond met zo min mogelijk rommel en andere afleidingen.

Als je met veel huisgenoten, kinderen of huisdieren in huis werkt, is het je beste optie om in een kamer te gaan zitten waar je de deur kunt dichttrekken.

Ga bij een raam zitten voor natuurlijk licht. Zorg dat de lichtbron achter de computer is, en niet achter jou.

Zorg dat je webcam iets boven ooghoogte zit, zodat je niet naar beneden hoeft te kijken. Heb je geen laptopstandaard? Plaats je laptop dan op een stapel boeken.

4. Geef het aan als je de ander niet kan verstaan

Het kan gebeuren dat je de interviewer niet goed kan verstaan. Hoewel het onbeleefd kan voelen, is het toch altijd goed om dit aan te geven en te vragen of de ander het kan herhalen. Dit voorkomt miscommunicatie en laat daarnaast zien dat je proactief bent en eerlijk over problemen.

5. Wacht liever te lang dan te kort met antwoorden

We kennen allemaal de ongemakkelijke stiltes tijdens het videobellen, waarbij beide personen wachten tot de ander gaat spreken. Het is logisch dat je dit wil voorkomen. Toch is het beter om een korte stilte te laten vallen dan al te antwoorden terwijl de interviewer eigenlijk nog niet klaar was.

Bij jouw antwoorden geldt dat het duidelijk moet zijn dat je klaar bent. Dit doe je door bijvoorbeeld sterk af te sluiten, een knikje te geven of een vraag terug te stellen.

6. Non-verbale communicatie is extra belangrijk

Non-verbale communicatie is belangrijk in elk gesprek. Maar bij een video sollicitatiegesprek vallen een hoop zaken als oogcontact en lichaamstaal weg. Het ergste is dat je kleine opmerkingen als „mm-hm’s” en „ja, zeker” niet meer kunt maken, omdat op veel video-platformen maar één microfoon tegelijkertijd gebruikt kan worden.

Zorg er daarom voor dat je knikt of glimlacht op dit soort momenten. Zit in ieder geval niet stil als een standbeeld. Dat zorgt ervoor dat de interviewer zich tijdens een lang verhaal over het bedrijf afvraagt of je niet bent vastgelopen. Laat zien dat je enthousiast bent!

7. Laat je persoonlijkheid zien

Bij een face-to-face sollicitatiegesprek is er voor en na het gesprek nog ruimte voor small talk. Als je bijvoorbeeld naar de ruimte loopt waar je gesprek is, of als je je spullen bij elkaar raapt. Bij een videosollicitatie valt die mogelijkheid eigenlijk weg, en dat terwijl een interviewer nog steeds selecteert op een klik.

Wees daarom jezelf en blijf persoonlijk, zonder dat je je professionaliteit verliest. Zorg ervoor dat je sollicitatiegesprek niet ‘vraag – antwoord – vraag – antwoord’ is, maar een daadwerkelijk gesprek.

Tessa Ham is redacteur bij WorkJuice.nl en schrijft voor Metro over carrière en geld.

Lees ook: Zo maak je indruk met een strak video-cv

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.