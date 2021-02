Nieuwe astronauten gezocht, onder wie gehandicapten: ‘Parastronauten’

Is André Kuipers jouw grote voorbeeld, ken je films als Apollo 13 uit je hoofd, denk je bij aftellen niet aan oud en nieuw maar aan een lancering, noem je je kat het liefst Wubbo en is ‘Houston, we have a problem’ jouw lievelingszin? Goed nieuws, je kunt nu ook zelf astronaut worden!

Voor het eerst in elf jaar gaat Europa op zoek naar nieuwe astronauten. Ruimtevaartorganisatie ESA lanceert op 31 maart een campagne waarbij elke Europeaan zich kan aanmelden. Die duurt tot 28 mei. De organisatie hoopt op veel aanmeldingen van vrouwen om de diversiteit te vergroten. Eind volgend jaar moeten de nieuwe astronauten aan de wereld getoond worden.



Do you think 10 inch tall crocheted astronauts would make the grade? // @astro_timpeake — The Crochet Tim (@Crochet_Tim) February 8, 2021

Parastronauten

De ESA wil ook mensen met een beperking de kans gegeven om naar de ruimte te gaan. De organisatie noemt ze parastronauten: „Diversiteit bij ESA mag niet alleen gaan over afkomst, leeftijd, achtergrond of het geslacht van onze astronauten, maar misschien ook over lichamelijke beperkingen.”

Gehaakte astronauten

Op social media wordt op allerlei manieren gereageerd. Veel, voornamelijk, jongens vragen ESA hoe ze zich kunnen aanmelden, omdat ze hun grote jongensdroom willen laten uitkomen. Ook worden er lolletjes over gemaakt. „Nemen jullie ook gehaakte astronauten van tien centimeter aan?”, schrijft iemand met een foto van een gehaakte astronaut, waarna dat een heel eigen leven gaat leiden. „Laten we onze eigen astronautengroep starten”, oppert iemand, waarna een ander een foto van een minion en Buzz Lightyear deelt. „Doen we, we are the right stuff(ing).”



Een moeder van een 5-jarige reageert ook. „Ze heeft besloten dat ze astronaut wil worden, maar ik denk dat ik toch maar even wacht tot de volgende ronde…” ESA reageert ad rem. „Nooit te vroeg om na te denken over deze mogelijkheden!”



Never too early to start thinking about these possibilities 😉 — ESA (@esa) February 8, 2021

2010

In 2010 werd de vorige groep astronauten aangenomen. Die bestond uit twee Italianen, een Duitser, een Brit, een Fransman en een Deen. Die zijn in de afgelopen jaren allemaal naar het internationale ruimtestation ISS gegaan. Meer dan 8000 Europeanen hadden zich toen aangemeld voor de selectierondes, onder wie meer dan tweehonderd Nederlanders. Bij de ronde daarvoor, in 1998, werd de Nederlander André Kuipers aangenomen.

Nieuw tijdperk

Met de volgende astronautenploeg begint Europa aan „een nieuw tijdperk van ruimteverkenning”, zegt de ESA. De organisatie werkt met de Verenigde Staten, Canada en Japan aan bemande reizen naar de maan. In 2024 moeten twee Amerikanen voet op de maan zetten, voor het eerst sinds 1972. Bovendien moet er een ruimtestation in een baan rond de maan worden gebouwd. Europa mag zeker drie astronauten leveren die in dat ruimtestation bij de maan gaan wonen.



50 years ago this morning, Apollo 14 commander Alan Shepard took his first steps on the lunar surface, an incredible next step after becoming the first American in space ten years earlier. Shepard was the only Mercury astronaut to walk on the Moon. pic.twitter.com/grpknAKVqZ — National Air and Space Museum (@airandspace) February 5, 2021

Nederlanders in de ruimte

Tot nu toe zijn drie geboren Nederlanders in de ruimte geweest. Lodewijk van den Berg uit het Zeeuws-Vlaamse Sluiskil was de eerste. Hij vloog begin 1985 met de spaceshuttle Challenger. Van den Berg deed dat nadat hij was genaturaliseerd tot Amerikaan. Wubbo Ockels was de eerste Nederlandse burger in een baan rond de aarde. Hij ging eind 1985 naar de ruimte, ook in de Challenger. Het was de laatste geslaagde missie van het ruimteveer, dat bij de eerstvolgende lancering in januari 1986 ontplofte. Alle zeven bemanningsleden kwamen daarbij om het leven.

André Kuipers is de meest ervaren Nederlandse astronaut. Hij ging in april 2004 anderhalve week naar het ruimtestation ISS. Daar verbleef hij ook van december 2011 tot juli 2012.



