Kassa! Martin Garrix is de jongste rijke BN’er

Martin Garrix is bijna twee keer zo jong als de cijfers 45 (voor miljoen) op zijn bankrekening.

De wereldberoemde dj uit Amstelveen mag zich de rijkste BN’er onder de 40 jaar noemen. De 24-jarige Garrix staat met een geschat vermogen van 45 miljoen euro in de Top 100 Jonge Miljonairs van zakenblad Quote. Dat is dinsdag bekendgemaakt.

Dj goedbetaalde baan

De bankrekening van Garrix is goed voor een zestiende plek in de rijkenlijst. Zoals verwacht scoren dj’s sowieso goed in de Top 100. Zo behoren ook Afrojack (goed voor een ‘spaarpot’ van 30 miljoen euro) en Hardwell (22 miljoen) in het rijtje van vijf rijkste jonge BN’ers onder de 40 jaar.

Doutzen Kroes is de hoogst genoteerde vrouwelijke BN’er in de Top 100. Het Friese topmodel staat met een geschat vermogen van 30 miljoen op de 28e plek. Nikkie Plessen heeft net een kleinere bankrekening. De modeontwerpster staat met 28 miljoen op de 32e plaats.

Stijn Koster is de rijkste

De rijkste jonge Nederlandse miljonair, maar met een wat minder bekend gezicht, is Stijn Koster (36), die zijn hostingbedrijf i3D.net in 2018 verkocht aan een Franse spelletjesgigant. Zijn vermogen wordt geschat op 200 miljoen euro.

Dat is dus flink wat meer dan de eerder genoemde Martin Garrix, die in oktober na drie jaar werd onttroond als ‘beste dj ter wereld’.

‘Virusvrije vermogens’

Quote kondigt de rijkenlijst der lijsten aan als ‘virusvrije vermogens’. Het zakenblad meldt – door corona – „met lood in de schoenen aan het meest optimistische, hoopvolle en sprankelende nummer van het jaar” te zijn begonnen. „Normaal ademt onze Top 100 Jonge Miljonairs positiviteit: honderd ondernemers onder de 40 jaar die op eigen kracht een avontuur zijn gestart, succesvol en barstensvol ideeën. Maar dit jaar misschien niet, want het coronavirus hakte erin. Het regende faillissementen en in allerijl werden noodfondsen voor startende ondernemers uit de grond gestampt.”

Tot verbazing van Quote liep het heel anders. „Ja, het Covid-19-spook waarde rond, maar we troffen geen ondernemers die het hoofd in de schoot hadden gelegd, er maar de brui aan hadden gegeven om te kiezen voor een bestaan als loonslaaf. Hun relatief jonge bedrijven staan financieel best sterk, hebben kapitaalkrachtige investeerders en weinig tot geen bankschulden.”

De Quote Top 100 Jonge Miljonairs ligt vanaf donderdag in de winkel.

