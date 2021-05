Helft wereldbevolking verliest inkomen door pandemie, meeste Nederlanders sparen minder

De helft van de werkende wereldbevolking heeft door de pandemie minder inkomen dan daarvoor. Dat blijkt uit onderzoek van het Amerikaanse opinieonderzoeksbureau Gallup. Aan het onderzoek deden 300.000 mensen uit 117 landen mee.

Bij ongeveer de helft van de werkende mensen ging het maandelijkse loon naar beneden. Dat is dus bij 1,6 miljard arbeiders het geval. Met name de lagelonenlanden werden economisch hard getroffen door het coronavirus.

Verlies aan inkomen

In sommige landen verloren tot wel driekwart van de inwoners aan inkomen. Thailand is daarin het zwaarst getroffen: 76 procent van de arbeidsbevolking verloor aan inkomen. Ook de inwoners van Ecuador, Honduras, Indonesië, Oeganda, Kenia, Myanmar en Bolivia werden zwaar getroffen. Ruim 70 procent van hen zag hun loon omlaag gaan. En dat was in veel gevallen al niet veel.

Vrouwen financieel zwaarst getroffen

Met name vrouwen, die oververtegenwoordigd zijn in laagbetaalde sectoren, hadden het financieel extra moeilijk. Zij vertegenwoordigen de grootste groep die actief is in bijvoorbeeld het toerisme en de detailhandel. Onzekere sectoren, die al geen vetpot waren, en nu hard zijn getroffen door de pandemie. Volgens Oxfam hebben vrouwen wereldwijd gedurende de crisis 800 miljard dollar minder aan inkomsten.

In de westerse landen verloren ook veel mensen hun baan en inkomen, maar is de schade over het algemeen veel minder groot dan in armere landen. In de Verenigde Staten verloor 34 procent van de werkende bevolking aan inkomen. Zwitserland deed het best aan damage control; ‘slechts’ 1 op de 10 Zwitsers kreeg minder geld op de bankrekening aan het eind van de maand.

Spaargeld Nederlanders op recordhoogte

Wat de cijfers zijn voor Nederland is onduidelijk, maar dat ook de Nederlandse beroepsbevolking is getroffen, blijkt uit een spaaronderzoek van Rabobank. Nederlanders spaarden dan wel meer geld dan ooit, maar dat werd vooral gedaan door mensen met een bovenmodaal inkomen. 6 op de 10 Nederlanders met een modaal inkomen spaarden niet of minder. Driekwart van de huishoudens met een inkomen beneden modaal gaf aan dat er sinds de start van de pandemie niet meer gespaard is.

Met name de grootverdieners gaven minder uit en potten zo meer op. Dat maakt dat er in de pandemie liefst 46 miljard euro gespaard is in Nederland, 2,5 keer zoveel als het jaar ervoor. Tevens staat daarmee het spaarsaldo van het gemiddelde Nederlandse huishouden op recordhoogte. Maar het moge duidelijk zijn dat dat voor veel gezinnen niet opgaat.