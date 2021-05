5 eigenschappen van mensen die goed met geld om kunnen gaan

Heb je je ooit afgevraagd waarom de één van salarisstrook naar salarisstrook leeft en de ander met gemak geld weet te sparen? Je eerste gok zal waarschijnlijk de hoogte van het inkomen zijn, maar niets is minder waar. Mensen die een jaarsalaris hebben van zes cijfers, hoeven niet per se goed met geld te zijn.

Wat zorgt er dan wél voor dat iemand goed met geld is?

Eigenschappen van mensen die goed met geld zijn

Dit zijn vijf eigenschappen die ervoor zorgen dat mensen de controle hebben over hun financiën. Plus tips hoe je deze eigenschappen bij jezelf ook kunt ontwikkelen.

1. Ze zijn doelgericht

Mensen die goed met geld om kunnen gaan, snappen dat je aan het einde van de maand meer overhoudt als je een doel hebt om naartoe te werken. Sarah Newcomb is gedragseconoom bij Morningstar en ontdekte dat hoe meer toekomstgericht mensen zijn (niet alleen op het gebied van geld, maar bijvoorbeeld ook carrière), hoe beter ze zijn in het beheren van hun financiën.

Tip: ga je ook aan de slag met financiële doelen? Als je ze SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) maakt, is de kans groter dat je jouw doelen ook daadwerkelijk haalt. Een SMART doel is bijvoorbeeld: over een jaar wil ik 10.000 euro hebben gespaard voor mijn toekomstige bruiloft.

2. Ze zijn gedisciplineerd

Mensen die goed met geld kunnen omgaan zal je niet snel betrappen op een impulsaankoop. Ze zijn bijvoorbeeld ook minder gevoelig voor kortingen. Waar sommige mensen het gevoel hebben dat ze geld hebben bespaard als ze iets met korting kopen, weten anderen dat ze niets bespaard hebben als ze niet in eerste instantie iets van plan waren om te kopen.

Heb jij moeite met discipline? Ga alleen naar een (online) winkel als je echt iets nodig hebt, maak een boodschappenlijstje voor je naar de supermarkt gaat en wacht voor het doen van een aankoop drie dagen om te zien of je het dan nog steeds wil hebben.

Maakt geld gelukkig?

3. Ze zijn niet materialistisch

Mensen die goed met geld zijn, hebben over het algemeen minder interesse in het vergaren van spullen. Ze zouden nooit iets kopen om het kopen. Ze ontlenen hun geluk niet aan dingen, maar aan ervaringen en realiseren zich dat ze met spaargeld op de bank een stuk minder stress hebben.

Wil je ook je geld uitgeven aan ervaringen in plaats van ‘dingen’? Let dan op dat je niet overboard gaat en aan deze categorie te veel geld uit gaat geven. Bedenk een maandelijks budget waaraan je je wil houden.

4. Ze zijn geduldig

Het is knap om geduldig te zijn in een wereld waarin online bestellingen soms nog dezelfde dag bezorgd worden en je geld in twee seconden kunt overmaken. Maar mensen die goed met geld zijn, zijn toch echt geduldig.

Zij kunnen een korte termijn-bevrediging (iets kopen in de winkel) uitstellen naar de lange termijn (een financieel doel). Daarnaast zijn ze ook geduldig als het op hun spaargeld en beleggingen aankomt. Ook hier weten ze dat een lange termijn strategie nodig is.

Hoe graag we ook zouden willen dat we morgen een paar duizend euro rijker zijn, dit is niet realistisch. Sommige mensen zal dit ontmoedigen om te gaan sparen, maar mensen die goed zijn met geld weten dat alle kleine beetjes optellen.

Een dikke auto, maar geld…

5. Ze hebben zelfvertrouwen

Eén van de redenen dat mensen te veel uitgeven – in een dikke auto rijden bijvoorbeeld, terwijl ze die amper kunnen betalen – is omdat ze geven om wat andere mensen van ze vinden. Keeping up with the Joneses, noemen ze dat zo mooi in de Verenigde Staten.

Mensen die goed met geld omgaan geven minder om dure nieuwe gadgets en kleding, maar vinden het belangrijker om te sparen voor grotere doelen.

Tips over sparen nodig? Die vind je hier.