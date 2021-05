Dit zijn de 5 favoriete podcasts van… radiomaakster Merel van Dijk

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favoriete podcasts selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van Merel van Dijk.

Merel van Dijk is al 20 jaar radiomaakster. Ze is begonnen bij diverse 3FM-radioprogramma’s voor BNN zoals Ruuddewild.nl, daarna voor Ekstra Weekend en MetMichiel bij de NTR. Vervolgens maakte ze een commercieel uitstapje naar RadioCorp bij Radio 10 & 100%NL en later SLAM! Nu werkt zij bij omroep MAX voor onder meer NPO Radio 5 programma’s TinekeShow, Goeiedag Haandrikman! en Lunch Lekker met Daniel Dekker. Haar 5 favoriete podcasts zijn:

1. Los Vast de Podcast

„Jan Rietman en zijn Los Vast zijn radiofenomenen uit de jaren 70 en 80 en trok miljoenen luisteraars samen met de onlosmakelijke Dikvoormekaarshow en Ome Joop. Elke zaterdagmiddag trok het muziekspektakel met de door het hele land met vele artiesten en duizenden bezoekers. Jan Rietman duikt in deze twee podcastseries met de artiesten van toen in hun Los Vast avonturen en halen samen mooie herinneringen op, met de opnamen van toen. Van Lee Towers, Henk Westbroek tot Anita Meijer tot aan Frank Boeijen, Harry Slinger en Cesar Zuiderwijk zijn bij Jan aangeschoven. Mooie verhalen van toen, maar ook het verschil met de muziekwereld van nu wordt besproken. Met natuurlijk ook de mopperende Ome Joop als archivaris en natuurlijk veel fragmenten en live optredens uit het grote Los Vast archief. Aanrader voor iedereen die van muziek houdt of zelf muziek maakt.”

2. Podbast – de weg naar succes

„Bastiaan Meijer heeft elke Podbast-aflevering een goed en onderhouden gesprek met een succesvolle Nederlander waarin eerlijk zijn of haar carrière wordt besproken. Hoe zijn ze tot hun succes gekomen en wat zijn hun tips en wat waren de valkuilen. Erg leuke infotainment met onder meer Hans Klok, Rob Kemps, André Kuipers en Jort Kelder, ook nuttig voor mensen in de media en showbizz, die nog aan begin van hun carrière staan.”

3. De TinekePodcast

„Nog een podcast van een media-icoon! Tineke de Nooij zit 60 jaar in het vak, begon in de jaren 60 als de eerste vrouwelijke DJ op het Veronica-zendschip, maakte jaren succesvolle tv-programma’s en is nu nog steeds met haar TinekeShow op NPO Radio 5 te horen. Onlangs is ze nog dik verdiend met de Media Oeuvre Award geëerd, op haar 80e verjaardag. Een vakvrouw vol mooie en gekke verhalen, elke aflevering neemt ze daarom de luisteraar mee terug in die tijd maar praat ze ook met haar gasten over actuele zaken. Oftewel, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, … Tineke!”

4. Dit Was De Radio

„Als radioliefhebber en radiomaker kan het luisteren naar deze podcast van Harm Edens, Arjan Snijders en Ron Vergouwen natuurlijk niet ontbreken. De podcastafleveringen zitten vol met mooie en minder gelukte radiofragmenten van die week en de laatste radio-nieuwtjes worden besproken. Ook mijn favoriete en lolligste radiotechnicus (Super)Syb Verwer komt voorbij met zijn audiocollage. Ik heb wel eens beetje geklaagd bij de makers dat de afleveringen als beginnend podcastluisteraar mij echt te lang duurden en word nu op mijn wenken bediend. Van maandelijks zijn de afleveringen nu wekelijks en nog ‘maar’ een lang uurtje, dus nog lekkerder weg te luisteren.”

5. Werk in Uitvoering

„Na de Evergreen Platenkoffer-muziekpodcast neemt verslaggever Joris Kreugel ons nu wekelijks mee naar de verschillende beroepsgroepen. Hoe kom je tot dit beroep en hoe ziet je werkdag eruit, maar Joris durft ook te vragen naar wat vaak onbesproken blijft; wat verdien je er eigenlijk mee? Van onder meer vrachtwagenchauffeur, dominee en begraafplaatsbeheerder tot kattentrimster en slager. Vaak betaalt het toch wat meer (of juist minder) dan gedacht! Leuke korte afleveringen die fijn tussendoor te beluisteren zijn en een kijkje geeft in beroepen waar je (nog) weinig van af weet.”