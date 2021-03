Door containertekort dreigt nu ook tekort wc-papier

Er dreigt een tekort aan wc-papier, zo vertelt Walter Schalka, bestuursvoorzitter van Suzano, in gesprek met Bloomberg. Suzano is wereldwijd de grootste houtpulpproducent. Wc-papier wordt gemaakt van deze houtpulp.

Door de coronacrisis zijn de handelsstromen wereldwijd verstoord. Er is een tekort aan lege containers ontstaan door de enorm toegenomen vraag vanuit Azië en met name vanuit China. Dit komt doordat de lege containers massaal achterblijven in Europa en Amerika. Door de coronacrisis gaan er namelijk een stuk minder producten vanuit andere werelddelen naar Azië.

Containertekort in Azië

Alles bij elkaar zorgt het ervoor dat er meer vraag naar lege containers is in Azië, dan dat er aanbod is. Daardoor gaat de prijs flink omhoog. Een container vanuit Azië kostte vorige zomer nog 1500 dollar, nu schommelt die prijs rond de 8000 dollar per container. Deze situatie zorgt ervoor dat de vrachtkosten omhoog gaan, waarmee tevens ook het schrikbeeld van een versnellende inflatie toeneemt. Daarnaast zorgt het tekort aan lege containers ervoor dat de leveringen van onder andere Suzano vertraagd zijn.

Het containertekort slaat namelijk over naar bulktransport. Dat betekent dat producenten hun goederen direct in het ruim van het schip laden in plaats van in containers. Daardoor meren er een stuk minder schepen aan bij Suzano.

Gevolgen levering wc-papier

Dat dit precies gebeurt in een tijd waarin de vraag om wc-papier al flink is toegenomen, is extra zuur. Wegens de coronacrisis zijn consumenten namelijk massaal wc-papier aan het inslaan, waardoor de voorraden nog sneller opraken. Schalka is er bang voor dat de problemen zich nu alleen maar verder op gaan stapelen. Zo kan het containertekort uiteindelijk gevolgen hebben voor de leveringen van wc-papier als producenten niet meer over voldoende voorraden houtpulp beschikken.