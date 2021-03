Dit is volgens onderzoek de meest sexy kale man ter wereld

Maar liefst 17,6 miljoen keer werd zijn naam online gelinkt aan het woord ‘sexy’: de Britse prins William is de meest sexy kale man ter wereld. Tenminste dat blijkt volgens The Sun uit onderzoek van het Britse cosmetische chirurgiebedrijf Longevita.

Het bedrijf deed naar verluidt onderzoek naar Google zoekopdrachten naar kale mannen. De onderzoekers analyseerden onder andere blogposts en webpagina’s. De Britse prins William werd maar liefst 17,6 miljoen keer gelinkt aan de woorden ‘sexy’, ‘heet’ en ‘aantrekkelijk’. Hij is daarmee de meest sexy kale man ter wereld.

Top tien sexy kale mannen

Op de tweede plek staat bokser Mike Tyson met 8,8 miljoen vermeldingen. Jason Statham maakt de top 3 af met 7,4 miljoen vermeldingen.

In de top tien staan verder ook nog rapper Pitbull en acteurs Vin Diesel en John Travolta. Iemand die wel veel vermeldingen kreeg maar net niet in de top tien terechtkwam, is de Russische president Vladimir Poetin. Met 2,2 miljoen hits miste hij de top tien op een haar na. Ook Start Trek-acteur Patrick Stewart haalde de top 10 niet. Hij kreeg ‘slechts’ 1,1 miljoen vermeldingen.

Hieronder vind je de volledige top tien en het aantal vermeldingen: