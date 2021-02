5 extreem succesvolle mensen die vroeger zijn ontslagen bij hun baan

Ontslagen worden voelt pijnlijk en brengt vaak een hoop zorgen met zich mee. Hoe betaal ik mijn huur? Vind ik wel weer snel een baan? Maar wat in eerste instantie kan voelen als falen, kan zomaar een mooie kans zijn. Je krijgt namelijk de gelegenheid om eens goed na te denken over waar je nou echt goed in bent en wat je wil in het leven. Deze vijf beroemdheden, ondernemers en CEO’s bewijzen dat ontslagen worden niet het einde van de wereld hoeft te betekenen.

Sterker nog, het kan juist het begin zijn van succes.

Anna Wintour

71 jaar is Anna Wintour. Maar ze moet er niet aan denken om te stoppen als de hoofdredacteur van de Amerikaanse Vogue. Sterker nog, in december 2020 maakte de uitgeverij Condé Nast bekend dat Wintour nog meer verantwoordelijkheid op zich neemt als editorial director van de uitgeverij. Dit betekent dat ze ook eindverantwoordelijk wordt voor de inhoud van titels als Vanity Fair en GQ. En alsof dat nog niet genoeg is, werd ze ook benoemd tot global editorial director van alle 26 Vogue titels wereldwijd.

Met zo’n indrukwekkend cv zou je het niet zeggen, maar Wintour werd aan het begin van haar carrière ontslagen als junior editor bij Harper’s Bazaar. Nu vertelt ze aan fashion studenten dat ze gelooft dat iedereen een keertje ontslagen zou moeten worden om echt te kunnen groeien.

Oprah Winfrey

Tegenwoordig is Oprah Winfrey niet alleen de bekendste talkshowhost ter wereld, maar ook een succesvolle producer en onderneemster. Toch is ze niet altijd succesvol geweest: bij haar eerste baan als nieuwslezer is ze na zeven maanden ontslagen. De producer vertelde haar dat ze ‘niet geschikt was voor televisienieuws’. Ze werd gedegradeerd naar een middagshow en de rest is geschiedenis. „Ik had geen idee dat dit de grootste groeiperiode zou zijn uit mijn volwassen leven”, zegt ze later in een interview met dezelfde televisiezender.

Walt Disney

In 1919 werd Walt Disney ontslagen bij één van zijn eerste baantjes als cartoonist bij de Kansas City Star krant. Zijn baas vond dat hij ‘geen verbeeldingskracht, fantasie en goede ideeën had’. Later zou hij samen met zijn broer naar Californie verhuizen, waar ze samen de Disney Brothers’ Studio oprichten. Hiermee zou hij onder andere Mickey Mouse en Disneyland creëren en 22 Academy Awards winnen.

Steve Jobs

Steve Jobs werd ontslagen bij Apple, het bedrijf wat hij mede had opgericht. “Ik was ontslagen bij mijn eigen bedrijf en de hele wereld wist het”, zei hij in 2005 tijdens een speech op Stanford University. „Hetgene waar ik mijn hele volwassen leven op had gefocust, was weggevallen en het was verschrikkelijk.”

Uiteindelijk richtte hij gedurende deze periode zijn tweede bedrijf NeXT (wat later werd overgenomen door Apple) en Pixar Animations Studios op. Een decennium later kwam hij sterker dan ooit terug bij Apple, waarna hij de innovatieve iPod, iPhone en iPad lanceerde.

Michael Bloomberg

Michael Bloomberg was een partner bij de investeerder Salomon Brothers toen hij werd ontslagen. In zijn autobiografie Bloomberg by Bloomberg schrijft hij dat hij zijn ontslagvergoeding gebruikte om zijn eigen financiële dienstverlening op te zetten. Dat heeft hem geen windeieren gelegd, want inmiddels heeft de man volgens Forbes een netwaarde van 45.4 miljard euro.

Tessa Ham is redacteur bij WorkJuice.nl en schrijft voor Metro over carrière en geld.