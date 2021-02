1 op de 7 financiële TikTok video’s bevat misleidende en gevaarlijke informatie

Op TikTok vind je content over de meest uiteenlopende onderwerpen: van grappige dansjes tot lekkere recepten. Maar in de populaire social media app met korte video’s worden ook serieuzere onderwerpen besproken. Onder de hashtags #FinTock en #StockTock prijzen financiële influencers beleggen in bepaalde aandelen aan als een goede manier om snel geld te verdienen.

Misleidende en daardoor gevaarlijke informatie kan binnen enkele uren of dagen aan miljoenen gebruikers worden laten zien. Gebruikers die voor het grootste gedeelte tussen de 13 en 24 jaar oud zijn.

Financieel advies op TikTok

Millennials en Generatie Z gebruiken TikTok voor financiële tips die ze nooit hebben geleerd op school. Dit pakt positief uit als mensen delen hoe ze uit de schulden zijn gekomen, uitleggen hoe het pensioenstelsel precies in z’n werk zit of mensen worden aangemoedigd te sparen voor een financiële buffer.

Maar helaas worden er ook veel mythes en gevaarlijke onjuiste informatie verspreid. Hoewel het goed is dat mensen gaan nadenken over slimme manieren om hun geld aan het werk te zetten, zou je nooit moeten beginnen met beleggen omdat je één succesverhaal over een aandeel tegen bent gekomen op TikTok. Iedereen die wil beginnen met beleggen zou zich moeten verdiepen in de risico’s, de kosten en de verschillende opties die ze hebben.

Eén op zeven financiële video’s misleidend

Een analyse van cryptovaluta bedrijf Paxful keek naar 1.212 posts van financiële influencers op TikTok en kwam erachter dat één op de zeven posts misleidend advies bevat. Vaak wordt er in een video laten zien dat TikTokkers duizenden euro’s in één dag verdienen door opties op een bepaald aandeel.

De analyse van Paxful markeerde een TikTok als misleidend wanneer de video:

Aanraadde om in een bepaald aandeel te investeren;

Kijkers beloofde dat hun investering ze meer geld zou opleveren of;

Adviseerde om een bepaald deel van hun spaargeld of inkomen te investeren.

Kom je zelf financiële content tegen op TikTok en weet je niet of het waardevol of gevaarlijk is? Onthoud dat een volgersaantal niets zegt over de expertise van de influencer. Goede content geeft ook geen advies over bepaalde aandelen, maar geeft je de informatie om zelf de juiste beleggingsproducten te selecteren.

Er is niets mis met je door TikTok laten inspireren op het gebied van geld. Maar laat het altijd het begin zijn. Zie je iets dat je interesseert? Begin dan met je eigen research. Niet alleen naar een bepaald aandeel, maar bijvoorbeeld ook hoe de markt werkt in het algemeen. Onthoud ten slotte dat als iets te mooi is om waar te zijn, dit waarschijnlijk ook zo is.

Tessa Ham is redacteur bij WorkJuice.nl en schrijft voor Metro over carrière en geld.