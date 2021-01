5 tips om nee te zeggen tegen je collega’s of baas en toch als teamplayer gezien te worden

De meesten van ons vinden het niet makkelijk om nee te zeggen, en al helemaal niet op de werkvloer. Je wilt je collega niet teleurstellen of je baas het gevoel geven dat je geen teamplayer bent. Maar soms heb je nou eenmaal te veel op je bord om nog meer werk aan te nemen, of ben je gewoon niet geïnteresseerd in het project.

Hoe kun je op een aardige maar duidelijke manier aangeven dat je je collega of baas niet kan helpen?

Nee zeggen op werk

Als je altijd maar ja blijft zeggen en extra werk op je bord neemt, loop je een keer tegen de lamp aan. Nee zeggen is enorm belangrijk, niet alleen voor jouw mentale gezondheid, maar ook voor het succes van je organisatie.

Daarom vind je hieronder vijf tips om nee te zeggen op werk en nog steeds als een teamplayer gezien te worden.

1. Natuurlijk, maar…

Er is een heel makkelijke manier om subtiel te laten weten dat je het project wel wíl aannemen, maar dat je er simpelweg geen tijd voor hebt. Als je baas of een collega aan je vraagt of je extra werk op je wil nemen, antwoord je met een ‘Natuurlijk wil ik dat oppakken! Dat betekent wel dat ik geen tijd meer heb voor project X, Y of Z.’

Hierdoor hebben je collega’s of baas altijd het gevoel dat ze bij je kunnen aankloppen voor hulp, maar geef je wel je eigen grenzen aan.

2. Wees medelevend

We vinden het vaak niet leuk om nee te zeggen, omdat we weten dat we de andere persoon met het probleem opzadelen. Wees daarom medelevend in je antwoord en zeg iets als: ‘Ik weet dat jij met de klus opgezadeld wordt als ik nee zeg.’

Je kan je hulp vervolgens op een andere manier aanbieden. Door bijvoorbeeld te brainstormen met diegene of eerste versies van documenten te lezen, bijvoorbeeld. Kijk wat mogelijk is in jouw schema!

3. Maar zeg geen sorry

Zeker vrouwen hebben er vaak een gewoonte van gemaakt om sorry te zeggen. Maar je hebt niets verkeerds gedaan: waarom zou je je dan verontschuldigen? Als jij sorry zegt, geef je de ander wel het gevoel dat jij iets fout hebt gedaan.

4. Wees duidelijk

De sorry is natuurlijk een manier om de ‘nee’ te verzachten. En er zijn nog meer manieren waarop we dat proberen te doen, bijvoorbeeld door niet expliciet nee te zeggen en er een beetje omheen te draaien. Dit zorgt ervoor dat de ander het gevoel heeft dat de deur nog open staat, en dat hij of zij nog door kan pushen. Of het zorgt ervoor dat de ander blijft afwachten of jij toch niet komt helpen, waardoor hij of zij niemand anders om hulp vraagt.

Duidelijk nee zeggen is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Merk je dat je hier moeite mee hebt? Oefen het nee zeggen met iemand, of film jezelf om te kijken hoe je sterker in je schoenen kunt staan.

5. Wees eerlijk over de reden dat je nee zegt

Misschien zeg je niet nee omdat je het te druk hebt, maar omdat je gewoon niet de juiste persoon voor de taak bent. Het is misschien moeilijk toe te geven dat je niet goed bent in alles, maar het is heel normaal. Bovendien zullen leugens altijd uitkomen. Zeggen dat je het te druk hebt, maar vervolgens wel uren kletsen bij het koffiezetapparaat, is niet echt goed voor je reputatie bijvoorbeeld.

Tessa Ham is redacteur bij WorkJuice.nl en schrijft voor Metro over carrière en geld.