We sparen massaal door corona en geven ons geld straks snel weer uit

We sparen in Nederland meer dan ooit. Meer dan 40 (!) miljard euro verdween er in 2020 op de spaarrekeningen en dat allemaal omdat we ons geld door corona veel minder konden uitgeven. Maar dat verandert als de coronamaatregelen niet meer gelden snel, verwacht demissionair minister Wopke Hoekstra.

Door genoemde coronamaatregelen hebben Nederlanders vorig jaar massaal geld opgepot, liet De Nederlandsche Bank (DNB) vandaag weten. Omdat het nog amper mogelijk was om bijvoorbeeld uit te gaan of verre reizen te maken, daalden de uitgaven. Huishoudens zetten daardoor bijna 42 miljard euro op hun betaal- of spaarrekening. Dat is een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder.

Het sparen is exceptioneel

„Nederlandse huishoudens hadden eind 2020 ruim 487 miljard euro op hun rekeningen bij Nederlandse banken staan”, berekende DNB. Volgens de centrale bank is de toename van de spaar- en betaaltegoeden „exceptioneel”. Niet alleen het beperkte aantal mogelijkheden om geld te laten rollen speelde daarbij mee. De inkomens van veel huishoudens bleven dankzij steunmaatregelen van de overheid op peil in crisistijd. Tegelijkertijd wilden meer Nederlanders genoeg geld achter de hand houden voor het geval dat de recessie hun eigen financiën toch zou schaden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

In coronajaar 2020 stalden Nederlandse huishoudens het recordbedrag van bijna 42 miljard euro bij hun bank. In totaal hebben zij 487 miljard euro op hun betaal- en spaarrekeningen. https://t.co/fWSXEmwTbH pic.twitter.com/kOLuB15fL6 — De Nederlandsche Bank (@DNB_NL) January 29, 2021

Dat de coronacrisis een grote rol speelde in het spaargedrag, maakt DNB ook op uit het verloop van de inleg op spaarrekeningen. Normaal gesproken wordt er in de tweede helft van het jaar, door vakanties, kerstinkopen of extra hypotheekaflossingen, meer geld opgenomen van spaarrekeningen dan dat er wordt ingelegd. In crisisjaar 2020 kwam er met uitzondering van december in de gehele tweede jaarhelft juist meer geld bij op spaarrekeningen van Nederlanders.

‘Nederlanders geven het zo weer uit’

Demissioniar minister Wopke Hoekstra van Financiën heeft op de grote bedragen die we met z’n allen sparen gereageerd. Een groot deel van het geld dat Nederlanders door de lockdowns hebben opgepot, wordt zo weer in de economie gestopt, verwacht hij.

Met de gespaarde 42 miljard euro staan veel Nederlanders te trappelen om de kroeg in te duiken of te shoppen, verwacht de schatkistbewaarder. „En je ziet met die enorme hoeveelheid geld die Nederlanders gespaard hebben, dat het heel waarschijnlijk is, dat mensen dat ook weer willen uitgeven.”

Na sparen een kickstart

Dat zal ook weer een zwengel geven aan de economie, die op die manier „gekickstart” wordt, denkt Hoekstra. Het is volgens hem belangrijk dat mensen „hun financiën op een verstandige manier vormgeven en ook zorgen dat ze schulden aflossen”. Maar na een jaar van sparen, is het volgens de bewindsman ook logisch dat „veel mensen niet kunnen wachten om het normale leven weer op te pakken” en daarbij juist de knip trekken.

Lukte het jou ondanks (of dankzij) corona toch niet om wat geld te sparen? Hier lees je de gewoontes van mensen bij wie het wel goed gaat.

Lees ook: 3 verstandige dingen om direct te doen als je salaris is gestort