Prinsjesdag zit er op, wat betekent dit voor jouw salaris?

Het netto salaris van ‘Jan Modaal’, Nederlanders met een modaal inkomen, stijgt met 45 euro per maand. Dat blijkt na Prinsjesdag en bijbehorende miljoenennota.

Het netto maandsalaris van Nederlanders met een modaal inkomen (in Nederland staat daar 2.778 euro voor) stijgt volgend jaar met 45 euro. Dat is een stijging van 2 procent. Dit blijkt uit de eerste doorrekeningen die HR-dienstverlener Visma | Raet, direct na het bekendmaken van de Rijksbegroting, heeft uitgevoerd.

Minima krijgen er 25 euro per maand bij

Visma Raet komt tot meer conclusies, al kun je hier een uitgebreide reactie en berekeningen lezen. De snelle conclusies op de miljoenennota, die je eigenlijk miljardennota zou moeten noemen, luiden als volgt:

• Medewerkers die twee keer modaal verdienen, zien hun nettosalaris stijgen met 50 euro per maand. Dit is een stijging van 1,4 procent.

• Nederlanders die in 2020 het minimumloon verdienen, krijgen er in 2021 25 euro per maand bij. Dit is een stijging van 1,6 procent.

In de berekeningen is geen rekening gehouden met eventuele wijzigingen in de pensioenpremies.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat zijn de gevolgen van Prinsjesdag voor het inkomen van 2021? Bereken het nu voor jouw inkomen en dat van collega's via de bruto-netto rekentool: https://t.co/BQXaIFdQxl pic.twitter.com/4clSlkJOCr — Visma | Raet (@Visma_Raet) September 15, 2020

Concreet salaris 2021

Joke van der Velpen is Kennis Manager bij Visma | Raet en zegt: „We hebben vanmiddag mogen luisteren naar een unieke troonrede vanuit de Grote Kerk. Voorgenomen maatregelen hebben gevolgen voor de persoonlijke situatie van werkend Nederland. Uiteindelijk wil iedereen weten welk salaris er in 2021 op zijn of haar bankrekening wordt bijgeschreven. Daarom hebben wij de maatregelen direct na de bekendmaking van de Rijksbegroting doorgerekend naar een concreet salaris voor Nederlandse medewerkers. Hiermee kunnen we werkgevers en medewerkers helpen om inzicht te krijgen in de juiste cijfers. We dragen bij aan minder speculatie en grove schattingen door nauwkeurige berekeningen en inzicht te geven. Overigens zegt dit niets over de koopkracht van mensen. Het gaat puur om een hoger bedrag onderaan de streep op de salarisstrook van medewerkers in Nederland.”

Nederlanders dachten dat salaris ging dalen

Uit eerder onderzoek van Visma | Raet onder ruim duizend Nederlanders bleek dat 77 procent verwachtte dat het salaris zou gaan dalen. Volgens 40 procent zou de coronacrisis hiertoe de aanleiding zijn.

Zelf je toekomstige salaris uitrekenen? Dat kan hier. De meest actuele wetswijzigingen zijn verwerkt, zodat iedereen inzicht krijgt in wat hij of zij netto in 2021 overhoudt.

Lees ook: Koning tijdens Troonrede: ‘Niet bezuinigen, maar investeren’

Lees ook: Koninklijk huis kost volgend jaar ruim 45 miljoen euro, meer loon