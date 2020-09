Thuiswerken is snel ingeburgerd, maar sociale isolatie op de loer

De meerderheid van kantoorwerkers die sinds maart grotendeels vanuit huis werken, hebben zich het thuiswerken volledig eigen gemaakt. Een keerzijde is er echter ook: het ontbreken van sociaal contact.

Digitale manieren van communiceren zijn in een hele korte tijd door al dat thuiswerken gemeengoed geworden. Ze functioneren goed voor snelle en gemakkelijke communicatie met collega’s, klanten en andere relaties. Ruim de helft van de thuiswerkers vindt het nu net zo gemakkelijk om online te overleggen als op kantoor face-to-face.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De glazenwasser zorgt voor welkome ‘afleiding’ tijdens onze teammeeting #thuiswerkhumor pic.twitter.com/hzMM1WDQEV — Moneypenny (@moneypennybv) September 7, 2020

Dat blijkt uit onderzoek van Moneypenny, het bedrijf dat zich in het jaar 2000 opwierp als virtuele assistent, of ‘secretaresse op afstand’ zo je wilt. Die secretaresse is met het fenomeen thuiswerken vast niet onbekend. Moneypenny verrichtte het onderzoek over de beleving van thuiswerken in tijden van corona samen met Prof. dr. Pascale Peters van Nyenrode Business Universiteit en onderzoeker Martine Coun van de Open Universiteit. De uitkomsten zijn vandaag naar buiten gebracht.

3 uur en 22 minuten per dag online overleg

Ruim een kwart van de respondenten ervaart zelfs nauwelijks verschil in de beleving tussen online en fysieke communicatie (tegenover dat percentage kun je de andere drie kwart natuurlijk zetten).



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Iemand een tip voor een goede headset? Ik overleg me tegenwoordig ook helemaal de blubber digitaal, dus dan lijkt me dit een goede investering. — 𝙸𝚔 𝚐𝚊 𝚠𝚎𝚕 𝚎𝚟𝚎𝚗 𝚟𝚘𝚘𝚛 𝚓𝚎 𝚊𝚊𝚗 𝚍𝚎 𝚔𝚊𝚗𝚝 (@Rinske) September 12, 2020

Sinds maart werken de deelnemers aan het onderzoek 80 procent van hun uren vanuit huis. Werkten de respondenten voor de coronacrisis gemiddeld 11 uur per week thuis, momenteel is dat ruim 30 uur. In heel korte tijd heeft er een grote verschuiving plaatsgevonden in de manieren van samenwerken en communiceren. Niet alleen met collega’s, maar ook met klanten en externe relaties wordt nu online gecommuniceerd. Gemiddeld communiceren respondenten 3 uur en 22 minuten per dag online. Een op de vijf respondenten is met 5 uur of meer per dag grootverbruiker van online communicatie.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zo… gezicht er weer op, aangekleed, we zijn weer toonbaar voor een dagje thuiswerken. Maak er een mooie dinsdag van!☀️☀️☀️ — Angèle (@Angele070) September 15, 2020

‘Net als op kantoor’

Digitale technologie is in korte tijd geaccepteerd geraakt. We zullen wel moeten. Voor snelle onderlinge contacten en overleggen werken online tools goed, zo is het oordeel van een ruime meerderheid. Voor iets meer dan de helft van de respondenten is het net zo gemakkelijk om op afstand direct te overleggen als wanneer je samen op kantoor zou zijn. „Nu de technologie overal beschikbaar is, zijn er nieuwe kansen om met thuiswerken te realiseren”, geeft Prof. Peters aan.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Na 6 maanden #thuiswerken ga ik morgen voor het eerst mijn 7 collega’s weer eens in het echt zien. Het lijkt wel een reünie! — GewoonMaarEenMening (@blik_op_NL) September 14, 2020

Thuiswerken is ook de werkvloer missen

Een groot deel van de ondervraagden zegt vooral de informele contacten op de werkvloer te missen. En één op de zeven respondenten geeft zelfs aan zich sociaal geïsoleerd te voelen op dit moment. „We raden organisaties aan om na te denken hoe de onderlinge verbinding te stimuleren met een mix van online en face-to-face ontmoetingen en activiteiten. Hierbij is het ook belangrijk om te kijken naar de behoefte van individuele medewerkers”, is de tip van Susan Smulders van Moneypenny.

