IJs gaat als hete broodjes: gouden tijden voor ijsblokjesfabriek

Directeur van ijsblokjesfabriek en -service vertelt over deze gouden dagen, waarin ijs als warme broodjes over de (online) toonbank gaat, én over wat hij allemaal met ijs kan. Zo heeft hij ooit een auto die letterlijk in de weg stond, ingebouwd met ijs. Iceman in actie.

Hij slaapt deze hete nachten in z’n tuin, en nee, niet in een bad vol ijs. Al zou hij dat gemákkelijk in duizendvoud kunnen vullen. Roman van Woerden is namelijk CEO van een ijsblokjesfabriek en -service in Amsterdam Zuidoost. Met zijn IJs2Go levert hij aan iedereen die maar ijs nodig heeft. „Dit zijn de beste tijden, in de winter is het rustiger.” Met de ijsklontjes dan, niet in zijn hoofd, want daar borrelt het zo’n 24/7 van de ideeën.

Drie zakken per boot

Het loopt storm. Mensen komen aangewaaid, of bestellen online voor tuinfeest tot ijsbad. En een van zijn vaste klanten is nu bijvoorbeeld een Amsterdamse rederij die elke dag ijs in elk van hun 25 boten wil. Drie zakken ijs per boot, „elke ochtend brengen we daar vóór tien uur ‘s ochtends 75 zakken van acht kilo.”



Zeikende Engelsman

Het is niet zo dat hij vroeger al wist: als ik later groot ben, word ik directeur van een ijsblokjesfabriek. Het is iemand die inspringt op wat op zijn pad komt, en vaak ook met succes. Zo deed Roman ooit de pilotenopleiding in de VS, werkte daarna op de optiebeurs en richtte daar weer na HoosjeBootje op. „Dat begon als grap met een vriend van mij. Waar andere gasten op zondag gingen hockeyen of voetballen, sprongen wij in de grachten om gezonken boten omhoog te halen.” Dat was in 2003. Ruim 10 jaar later was hij directeur van IJs2Go, en eigenlijk dankzij „een zeikende Engelsman in de grachten.” In hetzelfde water als waarin hij zijn blikken pils aan het koelen was, en dat vond-ie niet zo’n lekker idee. Hij miste een plek waar hij heel snel ijs kon kopen. „Toen heb ik zelf dus twee ijsmachines gekocht.”

Vol gas

De ijs-ondernemer begon klein en sloot zich aan bij een cocktailshaker. Ergo: cocktailshakers hebben altijd ijs nodig. Zijn eerste klanten waren horecaondernemers, evenementenbureaus en cateraars. „In het begin was het sappelen, met twintig klanten max.” En toen begon het te lopen.” Of, zoals hij het zelf graag zegt: „toen ging ik vol gas.”

Zijn ‘ijsfabriekje’ zat eerst nog in een pand van een Engelse limonademaker, nu heeft hij zijn eigen ijsblokjesfabriek. Aan de A9, in Amsterdam Zuidoost en mensen komen ook regelmatig aanwaaien voor wat ijs. Vindt-ie mooi, „zet me een doos ijs, zeggen ze dan.”

Vingertopje van de ijsberg

IJs, een woord dat overigens geen meervoud kent, maken ze in alle soorten en maten, of blokjes en rondjes. En ze maken ook tube ijs. Heel basic ijs, dat dan wel geen schoonheidsprijs verdient, maar wel goedkoop is. „En we hebben net een nieuwe ijsmachine. Kléreherrie dat dat ding maakt, maar er kan wel zo’n 5000 kilo ijs per dag worden gemaakt.”

Ze maken ook grote ijsblokken, vervolgt de enthousiaste ijsman, die ze daarna doormidden zagen voor cocktailijs. „Alsof je een koe doormidden zaagt…” verzucht hij. Ooit is hij zijn vingertopje ermee kwijt geraakt, maar gelukkig geen vingertopje in de ijsberg, „ze konden het er weer op naaien.”

IJspiemels

Blokjes, rondjes, hartjes, diamanten, piemels. Roman draait er zijn hand niet voor om, bijna alles is van ijs te maken. „Ik heb een speciaal vormpje van een hele grote ijspiemel waar je een shotje uit kunt drinken.” Vinden sommige mensen leuk, haalt hij z’n schouders op, „voor een paar tientjes maak ik ze, maar voor datzelfde geld kan ik ook vier hele grote dozen ijs voor je scheppen. Waar je maar zin in hebt.”

Vriezomaan

Waar sommige mensen van dingen verbranden houden, is hij een soort ‘vriezomaan’: gek op het invriezen van dingen. Een kop en schotel bijvoorbeeld, in een groot blok ijs. Hij is er trots op: „Ik heb dat zo ingevroren dat het net lijkt alsof de thee wordt ingeschonken. Echt heel cool.” Al zijn er grenzen, „aan dode honden invriezen begin ik niet, hoor.”

Ook gebruikt hij soms, als een ware Iceman, zijn koude waren om onrecht mee te bestrijden. Dat wil zeggen: auto’s die zijn ingang blokkeren. Hij moet er weer om lachen als hij eraan denkt. „Ik heb toen hele grote blokken om de auto heen gezet. Dat duurde echt wel even voordat het gesmolten was.”

IJsbadje?

Regelmatig levert hij ijs af bij mensen die het willen gebruiken voor een ijsbad. „Ik heb ooit hoogstpersoonlijk het ijsbadje van Wim Hof volgestort met ijs.” Heeft-ie zelf nog nooit gedaan, zo’n ijsbad, hoewel mensen hem dat wel aanraden. „Is heel gezond voor je, zeggen ze dan, en het is echt de bom, Roman.” Maar nee, besluit de CEO van de ijsblokjesfabriek. Hij rilt er zelfs van, in dit hete weer. „Ik heb echt een hékel aan koud water.”

