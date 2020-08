RIVM: ‘Deel bij hitte boetes uit voor zwembadje in tuin of wassen auto’

Met dit warme weer is het opzetten van een badje natuurlijk heel aantrekkelijk, maar wellicht kan dat je op termijn wel eens duur komen te staan. Het Rijk wil namelijk meer mogelijkheden krijgen om het gebruik van drinkwater door huishoudens en bedrijven in noodgevallen te beperken. Dat schrijft De Limburger.

Boetes

Het RIVM adviseert om waarschuwingen en zelfs boetes uit te delen. Dat zou dus kunnen betekenen dat je dan een boete krijgt als je je privézwembadje vult tijdens een hittegolf. Ook het wassen van je auto of het sproeien van je tuin kan dan wel eens een paar centen gaan kosten.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is bezig met het opstellen van regels die het voor de overheid makkelijker maken om bij dreigend drinkwatertekort beperkingen op te leggen aan huishoudens en bedrijven. Het advies over de boetes dat het RIVM gaf wordt volgens een woordvoerster van het ministerie niet overgenomen.

Water niet aan te slepen

Nu het zo warm is, kunnen drinkwaterbedrijven soms de vraag naar water bijna niet aan. Daarom deed Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) kortgeleden een dringende oproep om iets zuiniger aan te doen met drinkwater. Zaterdag en zondag nam de vraag naar drinkwater in Limburg met 33 en 34 procent toe. Het gaat dan om gemiddelden: in dorpen wordt over het algemeen meer water gebruikt dan in steden. Deskundigen denken dat door de tropische hitte in de zomers de laatste jaren, ook de pieken in het watergebruik blijven aanhouden.

