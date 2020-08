Canada beloont zorgverlenende asielzoekers met verblijfsvergunning

Canada stelt asielzoekers die tijdens de coronacrisis werkten in de zorg een permanente verblijfsvergunning in het vooruitzicht.

Het gaat volgens minister Marco Mendicino (Immigratie) om een beloning voor de risico’s die de zorgverleners hebben genomen. „Omdat deze mensen een onzekere toekomst tegemoet gaan in Canada, vragen de huidige omstandigheden om uitzonderlijke maatregelen”, laat de minister weten. „Daarmee erkennen we de uitzonderlijke diensten die ze hebben verleend tijdens de pandemie.”

Front-line workers play a critical role in keeping Canadians healthy. In recognition of their exceptional service today I announced a temporary measure.. (1/2)

Het nieuwe beleid betekent dat sommige mensen die eerder geen verblijfsvergunning kregen, daar nu alsnog voor in aanmerking komen. Ze moeten dan wel voor 13 maart een asielaanvraag hebben ingediend en de afgelopen maanden als zorgverlener hebben gewerkt in bijvoorbeeld verpleeghuizen of ziekenhuizen.

De meeste asielzoekers werken in de zorg in Quebec, die regio die het zwaarst is getroffen door de pandemie. Daar overleden ruim 5700 patiënten. Het hoofd van de regionale overheid heeft de zorgverleners eerder „beschermengelen” genoemd.

