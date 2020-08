Stille tochten voor Bas en Alice met witte rozen en witte shirts

De stille tocht voor de doodgeschoten Bas van Wijk is om zeven uur vanavond van start gegaan in Badhoevedorp. In Rotterdam werd Alice (15) herdacht tijdens eveneens een stille tocht.

‘ONZE HELD’ staat het in zwarte kapitalen op de witte shirts. De speciaal gemaakte T-shirts zijn een eerbetoon aan Bas, gedragen door familie, vrienden en bekenden. In hun hand een witte roos. Gesproken wordt er nauwelijks tot niet, in gedachten is iedereen bij Bas, de twintiger die in koelen bloede werd doodgeschoten. Om een horloge, zo liet zijn familie woensdag weten.



Bij deze kerk worden door de deelnemers van de stille tocht zo witte rozen neergelegd en kaarsen aangestoken. Bas van Wijk ligt hier opgebaard. pic.twitter.com/Ym8XCkELvU — Mascha de Jong (@maschadejong) August 14, 2020

Route stille tocht

Er werd vanavond verzameld bij zijn oude voetbalclub Pancratius in Badhoevedorp, waar Bas opgroeide. Om 19 uur ging de stille tocht van start. De route loopt onder andere langs zijn ouderlijk huis aan de Egelantierstraat. Langs de route vormen tientallen mensen een erehaag om de laatste eer te bewijzen aan hem. De organisatie heeft belangstellenden gevraagd langs de route te gaan staan in plaats van mee te lopen, in verband met de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus.

Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, burgemeester Jos Wienen (Haarlem) en burgemeester Marianne Schuurmans-Wijdeven (Haarlemmermeer) lopen mee.

Eerder vanavond heeft het OM laten weten dat een van de vier verdachten die werden aangehouden na de moord op Bas van Wijk, een bekentenis heeft afgelegd.

Alice



Op dit moment vindt er een stille tocht plaats voor de 15-jarige Alice uit Schiedam. Enkele honderden mensen liepen mee vanaf Marconiplein naar de Mathenesserdijk. Bij de woning waar het drama woensdagavond plaatsvond worden witte rozen gelegd. pic.twitter.com/UPGm9dZf43 — Joey Bremer (@010fotograaf) August 14, 2020

Ruim honderd mensen hebben vanavond in Rotterdam-West meegelopen in de stille tocht voor de 15-jarige Alice, die woensdagavond in een woning aan de Mathenesserdijk is doodgestoken. De tocht begon om 18.45 uur op het Marconiplein en eindigde ruim twintig minuten later bij het huis aan de Mathenesserdijk.

Onder de aanwezigen waren familie en vrienden. Zij waren gekleed in witte T-shirts met een hart erop met daarin een foto van Alice. Ook mensen uit de Braziliaanse gemeenschap waren aanwezig om steun te betuigen. Het meisje was van Braziliaanse afkomst en kwam zes jaar geleden naar Nederland. Aan het einde van de tocht werden bij de deur van de woning witte rozen gelegd en gezongen en gebeden in het Portugees.



Op dit moment is er een #stilletocht voor de 15-jarige Alice uit #Rotterdam He tmeisje overleed eergisteren bij een steekpartij in een huis aan de Mathenesserdijk. Een meisje van 16 jaar is gearresteerd. #hvnl . pic.twitter.com/nYfVoVzN48 — 𝑬𝒔𝒕𝒉𝒆𝒓 𝑴𝒐𝒏𝒔𝒎𝒂 (@EstherHVNL) August 14, 2020

Het is nog onduidelijk wat de toedracht is van de steekpartij. Het 16-jarige meisje dat is opgepakt op verdenking van het doodsteken van Alice wordt verdacht van moord dan wel doodslag. De rechter-commissaris besloot vandaag dat ze veertien dagen langer blijft vastzitten.



Het is te bizar woorden wat er afgelopen dagen in ons land WEER is gebeurt het wordt elke dag erger vandaag s,middags een stille tocht voor een vermoorde lieve jongen van 24 jaar BAS VAN WIJK😪🌹en s,avonds nog een stille tocht voor een vermoord lief meisje ALICE😪🌹van 15 jaar — Nellie Kat (@nkat140452) August 13, 2020

Demonstratie

De familie van Bas van Wijk heeft gezegd dat iedereen met een hart voor Bas welkom is, maar heeft benadrukt dat de stille tocht niet bedoeld is als politiek statement. Mensen die toch een statement willen maken kunnen zondag naar de demonstratie op het Museumplein in Amsterdam gaan, staat in de persverklaring. In die verklaring benadrukken de organisatoren van de stille tocht dat de tocht volledig los staat van de demonstratie zondag.



Belangrijk om te weten dat zondag de demonstratie voor #GerechtigheidVoorBas doorgaat. Demonstratie 'Gerechtigheid voor Bas' verplaatst naar Museumplein.Vanavond was er een stille tocht in zijn woonplaats..voor familie en vrienden..R.I.P lieverd…🌻🌻🌻🌻🌻 pic.twitter.com/6VnRUPcUyO — ❤️👊👊Johanna👊👊Patriot👊👊❤️ (@DolphinaMaria67) August 14, 2020

Elk leven telt

YouTubekanaal MoetJeHorenTV is de initiator van de demonstratie, en draagt de slogan „elk leven telt, stop het geweld” uit. „We gaan er samen iets moois van maken”, schrijft het kanaal op Twitter. Ook benadrukken de organisatoren in een video te willen demonstreren tegen zinloos geweld, en dat ze geen politieke bedoelingen hebben.

