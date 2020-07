‘Corona-uitbraak onder Rotterdamse studenten is alarmerend’

In Rotterdam is er een uitbraak van het coronavirus onder studenten. In Amsterdam wordt ondertussen op straat meer ruimte gemaakt om het virus beter tegen te kunnen gaan.

Volgens de GGD Rotterdam-Rijnmond gaat het bij de studenten om een groep van tien tot twintig personen, maar omdat er nog bron- en contactonderzoek wordt gedaan, verwacht de GGD dat het aantal besmettingen nog flink kan oplopen.

„De studenten die positief zijn getest op het virus, geven aan nauwe contacten te hebben gehad en naar verschillende sociale bijeenkomsten te zijn geweest. We verwachten dat er zeker meer uit gaat komen”, laat een woordvoerder van de GGD weten.

Studenten snappen het niet

De GGD noemt de uitbraak onder studenten in de stad alarmerend. „Deze groep is niet gewend om aan de bel te trekken bij milde klachten, laat zich minder testen en blijft ook minder snel thuis bij klachten. Als iemand in contact is geweest met iemand die positief getest is, moet diegene ook in quarantaine. We merken dat studenten dat vaak niet goed snappen en er soms geen gehoor aan geven. Met die signalen moeten we zeker aan de slag.”

De regio Rotterdam is momenteel koploper in Nederland als het gaat om het aantal nieuwe coronabesmettingen. Een verklaring daarvoor heeft de GGD niet. De GGD, gemeente Rotterdam en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond overleggen maandag over de situatie in de regio.

Meer ruimte op straat in de hoofdstad

Omdat het drukker wordt in de stad, past Amsterdam op een aantal plekken de verkeerssituatie aan om meer ruimte te creëren. Zo zijn auto’s, brom- en snorfietsen niet meer welkom in de Haarlemmerstraat en -dijk om het voor voetgangers en fietsers makkelijker te maken voldoende afstand te houden. Op de Museumbrug krijgen voetgangers het fietspad erbij en schuiven fietsers op naar de rijbaan, waardoor het voor auto’s eenrichtingsverkeer wordt.

Krappe Amsterdamse straatjes

Volgens de gemeente is het vooral in de vaak krappe straatjes in de binnenstad een uitdaging om anderhalve meter afstand te houden. Daarom wordt op plaatsen waar onvoldoende plek is voor alle weggebruikers de ruimte nu anders ingericht. Vorige week gebeurde dat ook al in een aantal andere straten in de stad en deze maatregel wordt nu uitgebreid, maakte de gemeente vandaag bekend.

Eerder trof de gemeente al andere maatregelen om de drukte in de stad, onder meer door de komst van dagjesmensen en toeristen, beter te beheersen. Zo kan in de Kalverstraat eenrichtingsverkeer worden ingesteld voor winkelend publiek of kan de straat indien nodig zelfs even worden afgesloten. Ook op de Wallen gelden allerlei regels, zoals een verbod op de verkoop van alcohol in winkels, eenrichtingsverkeer en afsluiting bij grote drukte. Extra handhavers en hosts moeten in de binnenstad toezien op naleving van de coronaregels.

