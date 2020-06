Wat is er gebeurd met de Bitcoinkoers?

Het is alweer een tijdje stil in de media als het gaat om Bitcoin en de Bitcoinkoers. Dit gedecentraliseerde digitale geld werd een aantal jaar geleden gebracht als het antwoord op de problemen in de bankenwereld.

Diezelfde bankwereld werd niet meer vertrouwd sinds de financiële crisis in 2008. Een jaar later, in 2009, zag Bitcoin het licht. Het werd ontwikkeld en op de markt gebracht door de mysterieuze ontwikkelaar(s) die schuil gaat / gaan onder het pseudoniem Satoshi Nakamoto. In de jaren daarna groeide de naam en faam van deze pionier van de cryptovaluta.

De crypto-hype van 2017

De bekendheid bij het grote publiek kwam voor Bitcoin pas echt in 2017. Dat was het jaar waarop de enorme stijging van de Bitcoinkoers werd opgemerkt door de mainstream media. Kranten schreven er over, ‘bitcoin-deskundigen’ probeerden het fenomeen te verklaren bij Matthijs van Nieuwkerk in DWDD en zelfs het NOS Journaal berichtte er over wanneer de Bitcoinkoers weer een nieuw record had neergezet.

Ondertussen begon het grote publiek massaal met Bitcoin kopen. Dit was het gevolg van een door de media versterkt FOMO (Fear Of Missing Out). De enorme koersstijging, gewone mensen als jij en ik die in korte tijd miljonair werden, het sprak tot de verbeelding. De Bitcoinkoers begon in 2017 op een koers van 958 dollar. Tegen het eind van het jaar piekte het vlak onder 20.000 dollar. Tegen die tijd kon je, in de rij voor de kassa van de supermarkt, ongevraagd advies krijgen over welke cryptovaluta je het beste kon kopen. Voor ervaren beleggers een duidelijk signaal: tijd om uit te stappen!

Wat is er in de tussentijd gebeurd?

Na de top eind 2017 volgde een forse correctie die pas stopte bij een Bitcoinkoers net boven 3000 dollar. Het mag duidelijk zijn dat de hype van een jaar eerder toen helemaal over was. Het grote publiek had gedesillusioneerd afscheid genomen van Bitcoin en ook de media verloren interesse bij gebrek aan nieuwe spectaculaire koersrecords en interessante verhalen over gewone mensen die schathemeltje rijk waren geworden met Bitcoin.

Na de koersbodem op 3000 dollar steeg de Bitcoinkoers weer tot een niveau van 14000 dollar. Vervolgens liep de koers weer langzaam wat terug. Eind februari en begin maart van dit jaar crashte de Bitcoinkoers samen met de aandelen en grondstoffenmarkten wereldwijd, als gevolg van de coronapaniek die toesloeg in de Westerse wereld. De koers daalde in een paar dagen tijd van ruim 9000 dollar tot ongeveer 3500 dollar. Inmiddels is de koers weer hersteld van deze klap en staat op moment van schrijven op 9400 dollar.

Vooruitzichten voor de Bitcoinkoers

Wat kunnen we de komende tijd verwachten van de koersontwikkeling van Bitcoin? Gaat de oude top net onder 20.000 dollar nog sneuvelen en komt er wellicht een nieuwe cryptohype? Het zijn zaken die moeilijk te voorspellen zijn. Wat we wel weten is dat er bij het bereiken van nieuwe koersrecords ook de media-aandacht weer toe zal nemen, wat op zichzelf al een versterkend effect kan hebben. Daarnaast zijn er een paar andere factoren aan te wijzen die de koers de komende tijd positief zouden kunnen beïnvloeden.

Als eerste de halvering van de beloning voor Bitcoin-miners die op 11 mei dit jaar is ingegaan. Miners krijgen nu nog maar de helft van het aantal bitcoins per gemined blok (6,25 BTC i.p.v. 12,5 BTC). Deze halvering van de beloning voor miners gebeurt ongeveer iedere vier jaar en is ingebouwd in het ontwerp van Bitcoin. Het gevolg is dat er nu minder nieuwe Bitcoins op de markt komen en wanneer het aanbod daalt dan stijgt de prijs, zo is de theorie. Na de twee eerdere halveringen steeg de Bitcoin koers fors.

Geldcreatie van centrale banken

Een tweede factor die als positief wordt gezien voor de koersontwikkeling van Bitcoin, is de enorme geldcreatie die de grote centrale banken wereldwijd hebben ingezet. Met de Amerikaanse Federal Reserve (FED) en de Europese Centrale Bank (ECB) voorop, worden er ongekende hoeveelheden nieuw geld in de economie gepompt in een poging de economische gevolgen van de COVID 19-pandemie wat te verzachten. Deskundigen wijzen er echter op dat dit op termijn forse inflatie tot gevolg kan hebben.

Die angst voor inflatie is al goed terug te zien in de gestegen goudprijs. Beleggers zoeken hun heil in zaken die hun waarde behouden mocht inflatie (er wordt zelfs gesproken over hyperinflatie) toeslaan. Bitcoin wordt soms ook wel omschreven als ‘het digitale goud’. Omdat er nooit meer dan 21 miljoen Bitcoins in omloop kunnen komen, wordt het, net als goud, gezien als een goede bescherming tegen inflatie. Hierdoor wordt Bitcoin kopen weer interessanter. Willem Middelkoop, de oud RTL-Z-journalist en inmiddels professioneel fondsbeheerder, staat bekend om zijn uitspraken hieromtrent.

Hedgefondsbeheerder Paul Tudor Jones investeert in Bitcoin

Recent nog kreeg hij bijval van de bekende Hedgefund beheerder Paul Tudor Jones. Deze miljardair bestuurt het hedgefonds Tudor Investment Corporation. Hij maakte onlangs in een interview bekend dat hij ongeveer 1 procent van het door hem beheerde vermogen heeft geïnvesteerd in Bitcoin omdat hij de digitale munt als een goede bescherming ziet tegen inflatie. Iets waar hij zich zorgen over maakt in deze tijd van enorme monetaire verruiming.

Het zijn dus niet de minsten die geloven in de toekomst van Bitcoin en het is dan ook zeker niet ondenkbaar dat de Bitcoinkoers weer nieuwe records zal gaan neerzetten de komende jaren. Niets is echter zeker en al helemaal niet in het huidige economische klimaat. We zullen dus moeten afwachten wat er gaat gebeuren.

