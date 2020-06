Sinds coronacrisis meer spaargeld nodig bij aankoop huis

Een eigen huis kopen is moeilijker geworden door de gevolgen van de coronacrisis. Moneywise, een vergelijkingssite voor financiële producten, meldt dat banken steeds strenger worden met het verstrekken van een hypotheek.

Kopers moeten in sommige gevallen tienduizenden euro’s meer spaargeld hebben dan ze hadden gedacht. Geldverstrekkers eisen bijvoorbeeld vaker een buffer voor dubbele woonlasten. Als de oude woning niet wordt verkocht, zitten kopers maandenlang met twee woningen en dus twee hypotheken.

Nog moeilijker voor zzp’ers

Voor zzp’ers en werknemers met een tijdelijk dienstverband is financiering nog moeilijker. Bij een aantal banken is er een nieuwe regel dat zij een extra buffer moeten hebben tot wel een half jaar van de bruto maandlasten van een hypotheek. „Dit is een direct gevolg van de coronacrisis, banken zijn echt strenger”, vertelt Jeroen Wolfsen van Moneywise.