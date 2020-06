RIVM: 15 nieuwe coronadoden, 164 nieuwe besmettingen

Het aantal Nederlanders van wie vaststaat dat ze zijn overleden door het coronavirus, is gestegen met 15. Dat blijkt uit de nieuwste RIVM-cijfers.

Daarmee komt het totale dodental in Nederland nu op 6031, zo blijkt uit de laatste cijfers die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vandaag publiceerde. Gisteren werden er 3 nieuwe coronadoden gemeld.

In de RIVM-rapportages worden alleen mensen meegeteld van wie met een test is vastgesteld dat ze zijn besmet met het virus. Het werkelijke dodental is hoger. De afgelopen weken is het aantal sterfgevallen door het coronavirus flink afgenomen. Dat geldt ook voor ziekenhuisopnames.

Ziekenhuisopnames

Volgens de laatste gegevens die het RIVM heeft doorgegeven, zijn er in ziekenhuizen 6 nieuwe coronapatiënten opgenomen, gisteren waren dat er 5. Dit past in de dalende trend die het RIVM al enige tijd ziet.

Ook zijn er 164 nieuwe positieve besmettingen bekendgemaakt, in totaal zijn dat er 47.903. In de cijfers zit enige vertraging, omdat GGD’en sterfgevallen en ziekenhuisopnames soms pas dagen later doorgeven. Het virus is vooral gevaarlijk voor ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen, met name hart- en vaatziekten, diabetes en chronische longziekten. Veruit de meeste overledenen waren ouder dan 70 jaar.

Uit de cijfers blijkt verder dat een steeds lager percentage van de afgenomen coronatests positief is: de afgelopen weken werd het virus bij slechts 5 procent van de geteste personen geconstateerd. Eind maart lag dat percentage nog op 29 procent.

