Tine Leewens heeft MS en neemt íedere dag een duik

Dus jij dacht dat jij het koud had tijdens de nieuwjaarsduik? Tine Leewens (60) uit Velserbroek neemt iedere dag een duik. Ze lijdt al 22 jaar aan MS en werd een paar jaar geleden geïnspireerd tijdens een workshop van Wim Hof, beter bekend als ‘The Iceman’.

Daar leerde ze dat zijn methode, waarbij ademhalingsoefeningen gecombineerd worden met een geleidelijke gewenning aan een koude omgeving, goed is voor de bestrijding van ziektes zoals MS, reuma en diabetes.

Leewens, die destijds ruim honderd pijnstillers per maand slikte en vrijwel de hele dag door moe was, probeerde de methode uit. In het begin nam ze af en toe een duik in Zandvoort, sinds anderhalf jaar zoekt ze het dichterbij huis en neemt ze iedere dag een duik in de Westbroekerplas.

Volledige acceptatie

„Het is een verslaving geworden”, zegt Leewens lachend, die inmiddels ook drie keer per week haar buurvrouw meeneemt. Weer of geen weer, om kwart over acht ’s ochtends ligt ze in het water. „Soms denk ik de eerste paar tellen wel: waar ben ik eigenlijk mee bezig? Maar zodra ik een aantal slagen heb gezwommen, beginnen mijn armen en benen te tintelen, voelt het alsof er een kolenvuurtje in mijn buik ontstaat en voel ik een golf van volledige acceptatie door mijn lichaam gaan. Dan denk ik: oh ja, hier doe ik het voor.”

Moeite om zich er iedere ochtend weer toe te zetten, heeft ze niet. „Het is heerlijk. Zelfs bij windkracht acht, sneeuw of ijs, want na twee minuten voel je de kou niet meer.” Ze moet er dan ook om lachen dat veel mensen tijdens de nieuwjaarsduik zo staan te klappertanden. „Alleen erin en eruit rennen werkt ook niet. Dan krijg je het inderdaad heel koud. Gun je lichaam de tijd om te wennen aan het water. Zelf doe ik van tevoren ook altijd ademhalingsoefeningen. Zo bereid ik mij mentaal voor.”

Een paar weken geleden kon Leewens vanwege de sneeuwval sinds lange tijd een keer niet. Ze is afhankelijk van een scootmobiel en kon de deur niet uit. „Doordat ik niet was gegaan, voelde ik mij de hele dag ziek. De volgende dag ook nog, maar ik besloot toch weer te gaan. En dat was geen slecht idee, want ik voelde me meteen beter.”

Energie

Als Leewens na haar duik thuiskomt, zou je misschien denken dat ze snel een warme douche neemt om zich op te warmen. Maar toch doet ze dat bewust niet. „Als ik dat wel doe, heb ik het gevoel dat ik weer terug bij af ben. Mijn lichaam moet zichzelf weer opwarmen.” En of een koude douche in plaats van zo’n duik niet gewoon werkt? „Nee”, lacht ze. „Ik heb het wijde water nodig om lekker te kunnen zwemmen.”

Haar doorzettingsvermogen werpt zijn vruchten af. Ze voelt zich niet langer een hele dag moe. „Ik heb zelfs nog energie om ’s avonds te koken. Dat had ik nooit”, zegt ze. „Daarnaast ben ik helemaal van de pijnstillers af. Ik denk dat ze zich bij de apotheek afvragen waar ik blijf.”

