Over (vrijwillige) registratie in horeca: ‘Het werkt in ieders voordeel’

Premier Rutte richtte zich tijdens de persconferentie ook weer tot de horeca. Nieuw is dat gasten „aan de voorkant” hun contactgegevens door moeten geven, zodat ze snel te bereiken zijn wanneer er nieuwe besmettingen bekend worden. Iets wat ook in Bergen (Noorwegen) op is gevallen.

Filialorganisasjonen Koninklijke Horeca Nederland (KHN) er overrasket over de annonserte registreringstiltakene. — Kosmos (@kjellsm) August 6, 2020

Spannende tijden

„Het is altijd wel even spannend, los van wat over de horeca gezegd wordt. Het zijn gewoon spannende tijden.” Horecaondernemer Mats van der Sluijs is onder andere een van de vijf van Five Brothers Fat, de champagneria in onder andere Amsterdam West en Haarlem, met Whats’ Poppin? als slogan. Hij heeft vanavond „natúúrlijk gekeken.”

Extra aandacht

Dat er tijdens de persconferentie vanavond weer even extra werd gehamerd op alle maatregelen, ook die in de horeca, vindt hij alleen maar positief. „Ik denk ook dat het nodig is dat mensen er weer even op worden geattendeerd.” Want ook hij merkt dat gasten wat meer moeite begonnen te krijgen met de regeltjes, of ze in elk geval begonnen te vergeten. „Mensen zitten gezellig buiten en worden wat losser. En soms moeten we even in die gezelligheid ingrijpen.”

Vriendelijke reminder

Zijn personeel krijgt dan ook elke week een vriendelijke reminder in de groepsapp: nieuwe week, zelfde regels. En eigenlijk verandert deze persconferentie daar niet zoveel aan, want bij Five Brothers Fat zat iedereen al aan tafels, moest al worden gereserveerd, waarvan ze zelfs een Insta-Storie hebben gemaakt, en is het terras al een tijdje helemaal coronaproof.

En de contactgegevens werden ook al genoteerd, tegelijkertijd met de reservering.

Privacy

Geen enkel probleem om te doen. Voor hen, noch voor hun gasten. „Het werkt in ieders voordeel als je je wel registreert.” Dat sommige mensen moeite hebben met hun privacy die dan volgens hen wordt geschonden, begrijpt hij niet zo. „Ik geloof dat dit wel even een belangrijkere kwestie is, toch?”

Mensen geven valse naam en adressen op.

Het is alleen maar meer werk en gedoe voor de ondernemers 🤦🏻‍♀️ — FlinkeTante (@BadaBingoz) August 6, 2020

En weigeren ze, dan kunnen zij op hun beurt de gasten weigeren, iets wat hij natuurlijk het liefste wil voorkomen. „En natuurlijk kunnen mensen altijd een vals nummer opgeven, maar de verantwoordelijkheid ligt voor het grootste deel bij de mensen zelf. We kunnen niet controleren of ze wel eerlijk zijn.”

Het is even behelpen met z’n allen, besluit de horecaman, „maar we zijn al lang blij dat we kunnen draaien. En dat willen we graag zo houden.”

Vrijwillige registratie horeca

@MinPres zei toch echt “ moeten registreren” in horeca. @ministerieJenV @ferdgrapperhaus haalt dat weer binnen een uur onderuit. Dat schiet niet op #corona https://t.co/nOYysuvpVr — frans weisglas (@fransweisglas) August 6, 2020

De horeca gaat ervan uit dat registratie van gasten vrijwillig is, omdat verplicht achterlaten van naam en contactgegevens vanwege privacyregels niet kan.

Directeur Dirk Beljaarts van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) hoopt nog van het kabinet te horen hoe de registratie van gasten precies geregeld gaat worden. Dat zei Beljaarts in een eerste reactie op coronamaatregelen. „De focus ligt nu erg op de horeca, terwijl het aantal besmettingen daar niet het hoogst is.”

