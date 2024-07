Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wanneer is iets koolhydraatarm?

Koolhydraatarm, vetrijk, veganistisch of zelfs een carnivoor dieet: er zijn allerlei manieren om aan te komen of juist af te vallen met eten. Maar wanneer is een product koolhydraatarm?

Hoeveel koolhydraten er in een product zitten, kun je bij het lijstje over de voedingswaarde zien. Neem bijvoorbeeld havermout: per 100 gram zit daar 12 gram koolhydraten in. Kun je dat dan bestempelen als koolhydraatarm?

Wat is koolhydraatarm?

Het Voedingscentrum legt het zo uit: je kunt een dieet als koolhydraatarm bestempelen als de diëter in kwestie dagelijks zo’n 50 tot maximaal 130 gram koolhydraten binnenkrijgt. Zit je onder de 50 gram? Dan ga je over naar een ketogeen dieet, de strengste vorm van koolhydraatarm eten. Het advies als je standaard gezond wil eten is echter om dagelijks zo’n 40 tot 70 procent van je energie uit koolhydraten te halen. Bij vrouwen gaat het dan om 200 tot 300 gram koolhydraten per dag, voor mannen is dat 250 tot 400 gram.

Maar goed, dat is dus over een gehele dag genomen. Wij zoomen in op bepaalde producten en wat de grens is om iets afzonderlijk als ‘koolhydraatarm’ te bestempelen. Bij een koolhydraatarm dieet wordt aanbevolen om zoveel mogelijk voor producten te kiezen die minder dan 5 gram koolhydraten per 100 gram bevatten.

Deze groenten en fruit zijn koolhydraatarm:

Spinazie

Sla

Olijven

Komkommer

Avocado

Courgette

Asperge

Tomaat

Citroen

Bramen

Frambozen

Aardbeien

Bosbessen

Watermeloen

Sinaasappel

Pasta, brood, rijst, couscous, tortilla’s en andere producten waar veel graan in zit, bevatten veel koolhydraten. Ook aardappels, bonen en erwten bevatten relatief veel koolhydraten.

Is een koolhydraatarm dieet gezond?

Vroeger werden vetten gezien als dikmakers. Maar inmiddels is dat veranderd en worden koolhydraten gezien als de boosdoener. Zo is het keto-dieet ontstaan, waarbij de inname van koolhydraten wordt beperkt. Maar is dat gezond? Volgens het Voedingscentrum is er voor een duidelijk antwoord te weinig onderzoek naar de langdurige effecten beschikbaar.

„We kunnen dus niet zeggen of het volgen van een ketogeen dieet voor langere tijd gezond is of niet”, laat het Voedingscentrum weten in een schriftelijke reactie. „Bij een ketogeen dieet mis je wel de positieve effecten op je gezondheid van sommige koolhydraatrijke producten. Zo verlagen volkorenproducten de kans op bepaalde hartziekten.” Meer over de voor- en nadelen van een koolhydraatarm dieet lees je in onderstaand artikel:

